Un drone russe s’est écrasé sur un immeuble résidentiel en Roumanie, près de la frontière avec l’Ukraine, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Un incident qui illustre les incertitudes mondiales croissantes… qui se répercutent aussi dans le tourisme. Ce secteur subit de plein fouet le contexte actuel, notamment les vives tensions qui touchent le Moyen-Orient. À l’approche de l’été, les voyageurs doivent être prudents, et les professionnels du secteur appellent à la vigilance.

Comment voyager dans l’incertitude alors que les tensions s'intensifient aux quatre coins du globe ? Aujourd’hui, anticiper les vacances, c’est aussi prendre en compte les risques géopolitiques, notamment en raison de la guerre qui sévit au Moyen-Orient. D’abord entre Israël et la Palestine depuis le 7 octobre 2023, mais aussi avec l’Iran depuis le 28 février 2026. Pourtant, la région reste, à l’origine, une destination très prisée. Elle a accueilli près de 100 millions de touristes en 2025, soit une hausse de 3 %, selon ONU Tourisme.