Un drone russe s’est écrasé sur un immeuble résidentiel en Roumanie, près de la frontière avec l’Ukraine, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Un incident qui illustre les incertitudes mondiales croissantes… qui se répercutent aussi dans le tourisme. Ce secteur subit de plein fouet le contexte actuel, notamment les vives tensions qui touchent le Moyen-Orient. À l’approche de l’été, les voyageurs doivent être prudents, et les professionnels du secteur appellent à la vigilance.
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