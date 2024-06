Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 3 juin

> Waves of Change & Rencontre des Décideurs Greentech



L’association Waves of Change, l’Ecolab du Commissariat Général au Développement Durable et la Ville de Biarritz organisent conjointement cet évènement sur le thème de l’adaptation des territoires côtiers au changement climatique. Au cœur de celui-ci, destiné à l’achat public et privé durable, découvrez les nombreuses solutions proposées.

Mardi 4 juin

> Journée start-up innovantes du dispositif médical

Venez nombreux à la 9e Journée start-up innovantes du dispositif médical ! Rendez-vous ce mardi à Lyon au centre des Congrès. Start-up, entreprises, chercheurs, prestataires de services et l’ensemble de l’écosystème de l’innovation du secteur du dispositif médical s’y réuniront. Au programme : conférences et ateliers sur les parcours des start-up et leurs nombreux défis à surmonter, espace innovation mais aussi RDV b to b.

Mercredi 5 juin

> EXPOBIOGAZ

EXPOBIOGAZ, le seul salon en France 100 % dédié à la filière biogaz, se tiendra les 5 et 6 juin au Parc des Expositions de Strasbourg. Ce rendez-vous de référence en France qui traite l’ensemble des solutions pour la production et la valorisation du gaz renouvelable réunira, pour la 13e fois, les principaux acteurs de cette filière dynamique qui poursuit son développement.

Jeudi 6 juin

> 80e anniversaire du Débarquement

Année après année, les Français et les visiteurs se font un devoir de se souvenir de ce qui s’est passé à l’été 1944, sur les plages et terres normandes. C’est ainsi un réel devoir de mémoire, envers tous ces soldats et civils qui ont péri, qui se perpétue, mais aussi la joie de célébrer, tous ensemble, la liberté retrouvée grâce à eux. Si chaque année, des événements prennent donc place autour du 6 juin, date du Débarquement allié, cette année marque le 80e anniversaire d’un jour encore loin d’être oublié.

> Business Expo 2024



Rendez-vous le 6 juin au Carré des docks au Havre pour une rencontre b to b généraliste ayant pour objectif de réunir les décideurs économiques de la région. Que ce soit du secteur privé ou public, les exposants et visiteurs, tous des professionnels, apprécient ce format pour son atmosphère propice aux échanges et rencontres conviviales. Alors pourquoi pas vous ?

Vendredi 7 juin

> Journée mondiale anti-contrefaçon



Samedi 8 juin

> Il y a 75 ans, le roman de science fiction 1984 sortait dans les librairies…



C’est donc le 8 juin 1949 que paraît 1984. Cette œuvre écrite par le Britannique George Orwell y décrit alors une société totalitaire sous le regard d’un chef omniprésent, « Big Brother » (Grand Frère). Tous les contemporains reconnaissent immédiatement Staline en celui-ci. Alors en pleine guerre froide entre l’Occident et le monde communiste, l’ouvrage fait scandale. Pourtant, personne ne se doute à ce moment là qu’en 1984, le monde communiste dont ce livre fait la description sera au bord de l’implosion.

Dimanche 9 juin

> Journée Internationale des Archives

Crédits : shutterstock