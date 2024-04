Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 22 avril



> Journée Mondiale de la Terre



Mardi 23 avril

> Colloque : « Démocratie, Information & Publicité »



L’Udecam et l’ACPM ont souhaité réunir les grands éditeurs de la presse d’information afin de vous convier au colloque « Démocratie, Information & Publicité ». Le but : créer une prise de conscience du marché et organiser, entre agences et éditeurs, un front uni de solutions prochaines. Rendez-vous en Sorbonne pour y participer !

Mercredi 24 avril

> « Made in France », réalité ou illusion ?



Au-delà de l’éthique, de la Mission avec une majuscule, qu’est-ce que concrètement une stratégie « Made in France » ? Pour répondre à cette question, le Pôle Prospective de l’Adetem invite le 24 avril ceux qui font le fabriqué en France à venir partager leur expérience et leur vision.

Jeudi 25 avril

> Article 1 : les premières Assises de l’égalité des chances

Une journée immersive pour sensibiliser à l’importance de l’inclusion dans le monde professionnel qui réunit des représentants de l’entreprise, des acteurs associatifs engagés, des jeunes concernés et engagés, des institutions, etc. À Paris (Future4Care) dès 9 h 30. Lien.

Vendredi 26 avril

> Il y a 38 ans, Tchernobyl explosait



Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, deux explosions ont alors secoué la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine. En quelques jours, les retombées radioactives ont ainsi affecté la majeure partie de l’Europe. En effet, l’explosion du cœur du réacteur numéro 4 a répandu dans l’atmosphère l’équivalent d’une centaine de bombes atomiques d’Hiroshima…

Samedi 27 avril

> Congrès des Assistantes maternelles (Paris)



Retrouvez le congrès dédié aux assistant(e)s maternel(le)s ce samedi au Paris Montreuil Expo. Un lieu de rencontres, d’échanges, de réflexions, d’informations mais aussi de formations, ouvert à tous et toutes !

Dimanche 28 avril

> Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail