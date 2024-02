Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 19 février

> 60 ans du film Les Parapluies de Cherbourg !



Les Parapluies de Cherbourg est un film de drame romantique musical franco-allemand de Jacques Demy sorti en 1964. Récompensé par une Palme d’or au festival de Cannes de 1964, ce film connaît un immense succès critique et populaire, en France et dans le monde, et est ensuite adapté à plusieurs reprises au théâtre, entre autres à New York et Paris. Il offre son premier grand rôle à Catherine Deneuve, dont il lance la carrière !

Mardi 20 février

> Webinar : comment recruter de nouveaux intervenants grâce au marketing digital ?



Le 20 février à 9 heures, Digitaleo et Opinion System vous donnent rendez-vous pour un webinar exclusivement dédié au secteur du service à la personne ! L’objectif est de vous donner les clés pour avoir une stratégie de recrutement gagnante, le tout en 45 minutes. Les intéressés, à vos claviers !

> Journée mondiale de la justice sociale



Mercredi 21 février

> Master of Digital 2024



Sous le thème « Europe 2030 : une puissance numérique », les maîtres du numérique se pencheront sur l’impact profond de l’IA et des technologies émergentes sur l’économie, la société et la durabilité européennes. La conférence vous propose alors une exploration du potentiel transformateur de l’innovation numérique pour stimuler croissance économique, transition numérique et verte mais aussi pour assurer la compétitivité mondiale de l’Europe !

Jeudi 22 février

> L’Intelligence Artificielle au service de l’entreprise



Organisée par AuxR Green Lab, cette conférence sera animée par Christophe Wilmort, expert métier chimie / application IA chez Mayfair Village – & Consultant Financement Innovation. Le sujet principal au programme ? Généralités de l’IA : comment l’utiliser et valoriser les données pour piloter son entreprise et être plus performant ? Un thème passionnant qui vous donne rendez-vous ce jour à 18 h !

Vendredi 23 février

> NFT Paris 2024



NFT Paris revient pour sa 3e édition au Grand Palais Éphémère de Paris, les 23 et 24 février 2024. Attendez-vous à plus de 100 exposants, des installations immersives, un grand hackathon avec des développeurs de haut niveau. Rassemblant ainsi des constructeurs, des investisseurs, des marques et des artistes pour façonner l’avenir de l’industrie…

Samedi 24 février

> Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine



Une journée décisive qui a fait basculer l’Ukraine dans une guerre aux répercussions mondiales. Elle marque ainsi le début de l’invasion russe en Ukraine, mais également les prémices d’un conflit qui se poursuit encore aujourd’hui.

> Salon International de l’Agriculture



Cette foire-exposition annuelle organisée à Paris au Parc des Expositions de la porte de Versailles, se tient cette année du samedi 24 février au dimanche 3 mars. Pour les friands de terroir, venez nombreux pour échanger avec près de 1 000 exposants venus de 23 pays différents !

Dimanche 25 février

> Le 25 février 1899, la firme automobile française Renault était officiellement créée !

En 1898, Louis Renault ajoute une quatrième roue, une boîte à trois vitesses et une transmission par cadran à un tricycle De Dion-Bouton équipé d’un moteur à essence : ainsi la première voiturette Renault est née. Avec ses deux frères, Marcel et Fernand, il crée la société Renault Frères le 25 février 1899.

crédits : shutterstock