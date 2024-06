Dans les 7 jours du 10 au 16 juin 

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 10 juin

> Cvent CONNECT

La conférence annuelle des professionnels de la production et des créateurs d’expérience. Le Cvent Connect est un événement pour tout comprendre des nouveaux mouvements de l’événementiel et repartir avec des idées neuves pour toujours surprendre ses clients. En ligne, ou pour les plus courageux, à San Antonio (Texas).

> Démarches innovantes d’inclusion en entreprise : comprendre, agir et piloter

Parce que les RSE ne s’arrêtent pas qu’à l’écologie, faites en sorte que votre entreprise soit a la pointe en matière d’inclusion ! Autour de plusieurs thématiques, cette session animée par Stéphanie Chevanier et Delphine Duran-Lesecq se déroulera à partir de 18 heures, en ligne ici.

Mardi 11 juin

> Se préparer à agir avant, pendant et après un incident cyber

Ce webinar prépare les entreprises – et surtout les PME – aux attaques cyber qu’elles pourraient subir. Si le sujet est une source d’inquiétude pour vous, vous trouverez toutes les réponses ce mardi, dès 9 heures via ce lien.

> TEDxParis 2024

La conférence TED de Paris revient après 5 ans d’absence. Cette fois, le thème abordé sera la résilience. « Après tout, l’aube renaît toujours », voilà le mantra de cet événement, qui prendra place comme à l’accoutumée, dans le mythique Grand Rex (Paris IX).

Mercredi 12 juin

> Journée mondiale contre le travail des enfants



Jeudi 13 juin

> See you there 2024

Le SYT 2024 prendra place dans des endroits historiques de l’Île-de-France. Le château de Versailles où l’Académie équestre par exemple. Le tout, pour rassembler tous les acteurs de l’événementiel qui le souhaitent. L’idée ? S’inspirer du passé dans ces hauts lieux de réceptions, pour mieux nourrir le présent et préparer l’avenir du métier. Ça promet, non ?

> Comment développer ses ventes à l’international en 2024 grâce aux marketplaces

Recevez des conseils stratégiques pour lancer vos produits efficacement à l’étranger et optimiser vos stratégies logistiques. En ligne, dès 11 heures.

Vendredi 14 juin

> Maker Week 2024

Un concours de science à l’américaine ! L’initiative du digital campus va permettre à 320 étudiants en mastère de présenter un produit ou un outil clé du marché digital. Les créations sont présentées dès 11 heures et devraient prendre la forme de réalité augmentée, de montage vidéos ou de datas visualisation par exemple.

Samedi 15 juin

> Journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

Parce que, comme pour nos enfants, il est aussi important de protéger nos aînés !

Dimanche 16 juin



> Fêtes en tout genre

Pour bien clôturer la semaine, plusieurs territoires organisent des fêtes ce dimanche. À Quimperlé (29), c’est la « Faites du sport ». On fête la chasse et la ruralité à Manosque (04). Et à Sauxillanges (63), on fête le vélo. Bref, un dimanche mouvementé à l’échelle municipale !

