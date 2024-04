Temps de lecture estimé : 2 minutes

La TVA a 70 ans · C’est une invention française qui prospère comme jamais. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) célèbre en fanfare son soixante-dixième anniversaire… Et n’est pas décidée à prendre sa retraite. C’est en 1954 que Maurice Lauré, inspecteur des finances et proche de Pierre Mendès-France, imagine ce dispositif a priori « invisible » mais aussi accusé d’être « anti-redistributif », puisque payé de la même manière par le milliardaire et le SDF. Notons que si les trois-quarts de la planète appliquent cette taxe, les États-Unis d’Amérique s’en dispensent tout à fait. En France, la TVA représentait 37,5 % des recettes de l’État en 2023. Considérable.

HysetCo lève 200 millions d’euros · Une bonne nouvelle pour le secteur de l’hydrogène. La start-up HysetCo, spécialisée dans les taxis roulant à l’hydrogène, parvient à lever 200 millions d’euros pour assurer son développement. Le fonds spécialisé dans l’hydrogène Hy24 possède désormais la majorité du capital de la prometteuse entreprise. « Nous facilitons l’accès à l’hydrogène pour nos clients. Nous construisons et exploitons des stations-service et proposons tous les services pour accéder aux véhicules. En pilotant les deux activités de front on fait démarrer le secteur », explique au Figaro Luc Voisin, PDG d’HysetCo.

Passe Navigo : enfin disponible sur iPhone ! · Il était temps. Île-de-France Mobilités annonce que le Passe Navigo sera dématérialisable d’ici à la fin du mois de mai. Une mesure attendue par les usagers, surtout en prévision des JOP. La RATP est semble-t-il parvenue à mettre en place ce nouvel outil, certes avec quelques mois de retard sur le programme initialement prévu. Cela permettra de mettre fin aux problèmes relatifs aux oublis et autres pertes de son titre de transport. Notons que le dispositif est en place à Londres depuis… 2015 !

Vers la fin de « l’emploi à vie » dans la Fonction publique ? · Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique, veut faire évoluer fortement le statut des fonctionnaires. « L’objectif est de poser sur la table tous les objets [de concertation, ndlr] sans tabou, sans dissimulation (…) On anticipe des divergences de vues, d’approche, de lexique, mais il y a erreur quand les syndicats disent que cette réforme ne s’attaque à aucun problème », estime auprès du Parisien ce proche d’Emmanuel Macron. « Je veux qu’on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique », précise le ministre qui dit vouloir contrer « une culture de l’évitement sur ce sujet ».

Carburants : les prix sont en train de remonter · L’accalmie sur le front des prix est-elle déjà menacée ? Du côté des stations-service, les automobilistes en font le constat : les prix repartent à la hausse… Le litre du SP95-E10 s’affiche désormais à 1,90 euro. Quant au gazole, il a pris 2,5 centimes en une semaine. Et pourquoi ? Parce que la demande américaine est en forte hausse, notamment en raison des vacances qui se profilent là-bas (les grands pétroliers sont déjà en train d’anticiper juillet et août). De plus, les pays de l’Opep ainsi que d’autres pays producteurs comme la Russie se sont entendus pour reconduire la limitation de leur production.

crédits : shutterstock