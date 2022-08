Temps de lecture estimé : 2 minutes

Gérer avec minutie sa consommation d’énergie et la performance énergétique de son logement n’a jamais été aussi important, et ce pour plusieurs raisons.

Commençons par le confort : une maison ou un appartement à la performance énergétique bien gérée, c’est un logement agréable à vivre, qui n’est pas ou plus une passoire thermique, dont la température est régulée, adaptée aux saisons et changements météorologiques, qui ne consomme pas outre-mesure et n’abîme pas la planète.

Surveiller sa performance énergétique, une nécessité indiscutable

Que l’on possède un logement particulier ou une entreprise, des solutions nouvelles, innovantes et aux prix qui ne videront pas votre porte-monnaie et ne feront pas de mal à l’environnement se multiplient ; plus de raison, alors, de ne pas se pencher sur l’isolation et la performance énergétique de votre logement, au risque de vous trouver dépourvu dans les années à venir. Existent par exemple des logiciels de suivi de performance énergétique sur mesure, à l’image de https://www.deltaconso-expert.fr/ . Ces logiciels proposent de monitorer jour après jour la consommation d’énergie, afin de proposer des ajustements et des plans d’optimisation sur-mesure. Déléguer le suivi de la surveillance énergétique peut donc s’avérer à la fois un gain de temps et d’argent : représentées sous formes d’infographies, de chartes ou de graphiques, les données synthétisées permettent de reprendre la main sur sa consommation. Habitat collectif, bureaux, secteur tertiaire : tous les milieux sans exception sont concernés par la question de l’énergie, de son impact environnemental et de son addition, qui peut vite s’avérer salée !

Car la surveillance de la performance énergétique est un point capital pour une raison plus pragmatique : le prix ! En gérant habilement sa performance énergétique, il est possible de diminuer de moitié sa facture d’électricité, un gain d’argent non-négligeable. D’autant plus que de nombreuses aides sont désormais disponibles pour les ménages souhaitant améliorer la performance énergétique de leur logement. Prêts spécialement conçus à cet effet, aides gouvernementales, primes à la rénovation, il est tout à fait possible de faire rénover son habitation dans la volonté d’augmenter sa performance énergétique sans se ruiner, particulièrement alors que les prix de l’énergie augmentent sensiblement dans le monde.

Être à la pointe de la performance

Surveiller sa consommation et mettre en conformité son habitat si besoin est même recommandé, car voici une autre raison pour laquelle garder un œil attentif sur la gestion de sa performance énergétique est capital aujourd’hui : pour être aux normes !

En effet, en cette année 2022, de nombreuses lois se créent ou se mettent à jour. Parmi elles, le gel des loyers pour les logements notés entre G et F sur leur diagnostic énergétique ; alors que l’audit énergétique deviendra obligatoire à présenter lors d’une vente à partir de septembre prochain. Pas étonnant alors que la rénovation énergétique se déploie de plus en plus en France : l’Observatoire National de la Rénovation Énergétique dénombrait entre 2017 et 2019 plus de 2,3 millions de logements rénovés énergétiquement.

Entre la hausse du prix de l’énergie, les normes et lois qui évoluent, et le simple mais indispensable confort chez soi, il apparait absolument central de gérer au plus près sa performance énergétique, aidé par les multiples solutions et aides proposées.