EcoRéseau Business

Aujourd’hui, les avancées technologiques permettent de suivre une personne grâce à son téléphone portable. Les fabricants de smartphones offrent aux utilisateurs des méthodes gratuites, mais il existe également des logiciels de surveillance permettant de localiser un portable gratuit. Souhaitez-vous en savoir plus sur le sujet ? Lisez dès maintenant cet article !

Localiser un portable anonymement avec mSpy : cas de l’iPhone

Notez que la méthode la plus efficace pour parvenir à localiser un iPhone gratuitement sans autorisation est l’installation d’une application de surveillance sur le l’appareil. Grâce à ce type de logiciel, vous pourrez déterminer avec précision où l’appareil se trouve, et ce, dans n’importe quelle circonstance, même en cas de vol.

En 2022, on compte une multitude d’applications disponibles sur le marché. Parmi celles-ci, l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure est mSpy.

Que propose cette application pour localiser un portable gratuitement et discrètement ?

Cette application offre :

suivi de l’emplacement GPS actuel avec coordonnées, heure de localisation et adresse ;

Une fonctionnalité de géorepérage qui permet de définir des zones sûres et dangereuses et de recevoir des notifications lorsqu’ils les quittent ou y entrent ;

fonctionne en mode furtif (il n’y a pas d’icône d’application sur l’appareil) ;

fonctionne sur les iPhone sans jailbreak.

Vous bénéficierez ainsi d’un service de qualité et serez en mesure de contrôler les allées et venues de votre cible, ceci sans être repéré.

Localiser l’iPhone avec eyeZy

Eyezy est une application de suivi familial et de partage de localisation. Cette dernière permet d’informer la famille et de la localisation de la personne et ainsi de localiser un portable anonymement sans autorisation du propriétaire de manière gratuite, bien évidemment en temps réel. Grâce à cette application, vous serez en mesure de suivre en temps réel la localisation de vos enfants et vous assurer que ces derniers sont en sécurité.

Vous pourrez également consulter l’historique complet de la localisation de chacun des membres de votre famille. Elle vous permet aussi de recevoir une alerte lorsque les enfants arrivent ou quittent l’école, le domicile ou n’importe quel autre endroit. Vous pourrez personnaliser des zones géographiques et recevoir des alertes lorsqu’un des membres de la famille a besoin d’aide.

Grâce à la fonctionnalité Pinpoint, vous aurez l’emplacement de tout le monde sur une carte. Non seulement cela, vous aurez également l’historique de localisation. Pinpoint fait également preuve d’une grande précision grâce à la technologie Wi-Fi et la géolocalisation avancée qui fonctionnent ensemble pour localiser un portable sans autorisation du propriétaire gratuit.

Localiser l’iPhone avec Localize.mobi

Pour la localisation du portable d’un tiers, Localize.mobi est une application de haute qualité permettant de tracer tous vos smartphones, ceci, moyennant l’acceptation du suivi du propriétaire. Il s’agit donc d’un site de localisation en ligne qui vous permettra de localisation portable gratuit sans autorisation.

Pour commencer à utiliser cette application en ligne, il faudra, dans un premier temps, vous rendre sur leur site web ;

Ensuite, vous devez entrer le numéro de téléphone portable de la cible ;

Créez un court message texte ajouté au lien de suivi ;

Procédez à l’envoi du message avec le lien ;

Vous pouvez commencer à suivre l’emplacement de la cible en temps réel une fois que cette dernière aura appuyé sur le lien.

Localiser un iPhone gratuitement avec Localiser mon iPhone

Vous l’aurez compris, localiser un portable gratuitement et discrètement est désormais possible de nos jours. Pour localiser un iPhone, vous pouvez par exemple utiliser ‘’Localiser mon iPhone’’.

Cependant, il faut savoir que pour ce faire, vous aurez besoin des détails du compte iCloud de votre cible. Il existe donc des chances pour que vous soyez détecté. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez localiser un portable gratuitement sans autorisation. Il en est de même pour les iPad, Apple Watch et les AirPods.

Conclusion

Vous l’aurez compris, il existe plusieurs méthodes permettant de localiser un portable anonymement. Il vous revient donc de choisir la plus adaptée. Il existe certes d’autres méthodes, mais ces dernières sont assez complexes et nécessitent d’avoir un certain nombre d’informations personnelles sur la cible.