C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

150 000 emplois d’ici à 2030 • Le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), vient de révéler sa « stratégie emplois et compétences » à horizon 2030. En définissant, secteur par secteur, les efforts à entreprendre et les leviers à utiliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il en sort que la transition écologique va engendrer une transformation profonde de l’économie et générer 250 000 destructions et 400 000 créations d’emplois. Selon le SGPE, ce constat positif masquerait néanmoins des reconfigurations profondes entre secteurs.

L’arbre de la ville vivable • Dans une tribune publiée par le journal Le Monde le 1er mars, des scientifiques, membres de l’Académie d’agriculture de France, indiquent que l’arbre en ville doit être partie prenante d’un socio-écosystème dont il convient d’assurer l’intégrité et la vitalité. « Quand la ville suffoque, tant du fait de l’élévation des températures que de la pollution de l’air, les espaces boisés urbains apparaissent comme des havres de bien-être. La présence d’arbres en ville a effectivement pour conséquence de diminuer la température, notamment lors des chaleurs d’été ». Pour les auteurs, la végétalisation favorise le stockage de l’eau dans le sol, accroît la biodiversité et, améliore la santé physique et psychique des citadins. Ainsi la ville vivable devient alors une ville durable.

Arrêter de vendre des appâts vivants • L’association Paris Animaux Zoopolis, (PAZ) exhorte Decathlon à arrêter de vendre des poissons et des crabes vivants. Le leader de l’équipement sportif propose en effet à ses clients, au rayon Pêche, d’acheter un crabe ou un poisson, pour 30 à 70 centimes d’euros, environ. Des appâts vivants, destinés à la pêche au vif. Alerte entendue, puisque l’entreprise s’est engagée dans la promotion et la distribution de leurres, qui remplaceront progressivement les vifs. De son côté, l’association Paz souhaite qu’une loi interdise la pêche au vif. Et elle espère qu’un jour, une loi reconnaîtra la souffrance des poissons et des crustacés.

L’obésité : un milliard de personnes • Selon une étude publiée par The Lancet, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 1990 et 2022, le taux d’obésité dans le monde a quadruplé parmi les enfants et les adolescents et doublé parmi les adultes. En outre, l’étude révèle que, même si les taux sont en baisse, la dénutrition représente toujours un problème de santé publique dans de nombreux pays, en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. « Cette nouvelle étude souligne qu’il importe de prévenir et de prendre en charge l’obésité de la naissance à l’âge adulte, par l’alimentation, l’activité physique et des soins adéquats, en fonction des besoins », observe le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. L’organisation onusienne plaide pour des mesures visant à favoriser des pratiques saines dès la naissance, telles que la promotion et la protection de l’allaitement maternel. Il faut aussi règlementer des pratiques nuisibles de marketing des aliments et des boissons et développer des campagnes de sensibilisation du public en faveur d’une alimentation saine.

