C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Inflation et gaspillage • Face à la forte inflation, près de 9 Français sur 10 ont réduit le gaspillage alimentaire. C’est ce qui est révélé dans le baromètre Observatoire Cetelem 2024, une étude réalisée dans 10 pays européens auprès de 10 400 personnes. Si l’an passé, 53 % des Européens estimaient que leur pouvoir d’achat avait baissé au cours des 12 derniers mois, ils sont 48 % à le penser cette année. 62 % des Européens, dont 65 % des Français, ont ainsi renoncé à des dépenses liées aux loisirs. Au-delà aussi des renoncements sur les dépenses alimentaires, ils ont multiplié les initiatives pour faire face à la crise inflationniste. Ainsi, 83 % des personnes déclarent avoir réduit le gaspillage alimentaire (87 % en France). Et 81 % affirment avoir davantage recours aux prix bas (79 % en France).

DPE remodelé • Le gouvernement vient de procéder à une rémodélisation du diagnostic de performance énergétique (DPE), lancé dès 2006. La fameuse note, allant de A à G, largement critiquée, mesure la consommation d’énergie d’un ménage standard. Son rôle, à l’origine, était d’indiquer à l’acheteur d’un bien sa performance énergétique. Cela permettait aux propriétaires de valoriser leurs travaux de rénovation. Ainsi, la plupart des aides sont alignées sur le DPE. La modification va permettre à environ 140 000 logements de moins de 40 m² de sortir des catégories F et G. Un coefficient de pondération sur la production d’eau chaude sera aussi introduit.

Des distributeurs gourmands ! • L’association CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) vient de publier une étude intéressante concernant les marges de distribution des carburants. Depuis quelques années, dans un contexte géopolitique et un déséquilibre persistant entre l’offre et la demande de pétrole, les prix des carburants à la pompe se sont orientés en nette hausse jusqu’à l’été 2023. Malgré une légère baisse des prix, les marges brutes transport/distribution exceptionnellement restent élevées. D’où la nécessité de s’interroger sur la juste rémunération des distributeurs. La CLCV appelle ces distributeurs à respecter leur engagement de ne pas pratiquer des marges de distribution excessives et de consentir un effort sur leurs marges brutes d’environ 5 à 8 centimes par litre.

Faible engagement Net Zéro • 92 % des entreprises cotées en Bourse n’ont pas communiqué d’engagement en matière d’émissions ou d’objectif net zéro ! Ce chiffre alarmant est révélé dans le dernier rapport Net Zéro de South Pole qui s’appuie sur les témoignages de 1 400 responsables du développement durable, pour comprendre ce qui motive leurs engagements en matière de climat et la manière dont leurs organisations progressent vers l’objectif net zéro. L’enquête montre que la transition climatique est une réalité parmi les entreprises engagées en faveur du climat, 83 % d’entre elles s’étant déjà fixé un objectif net zéro. 79 % d’entre elles se projettent à l’horizon 2030 au plus tard pour atteindre leurs objectifs. L’inaction de certaines entreprises reste toutefois préoccupante. L’analyse de la base de données de South Pole, qui compte 77 000 entreprises cotées en Bourse, révèle que seulement 8 % d’entre elles ont fixé un objectif net zéro !

crédits : shutterstock