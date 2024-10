Temps de lecture estimé : 2 minutes

PRODURABLE revient les 9 et 10 octobre au Palais des Congrès à Paris. Danielle Deruy, directrice générale du groupe de presse professionnelle AEF info, organisateur du salon, revient sur cette édition 2024. EcoRéseau Business est partenaire de l’événement.

« Parlons Valeur(s) »

TRIBUNE. Ce thème parfaitement intemporel a une forte actualité. En plein déploiement de la nouvelle réglementation européenne CSRD, la question de « la valeur des valeurs » est centrale. Le renforcement du reporting extra-financier sur tous les enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance, invite les organisations à intensifier leurs actions, à modifier et affiner leur modèle et, de fait, leur trajectoire.

PRODURABLE est l’occasion de se poser collectivement les bonnes questions pour un monde soutenable : quelles sont nos valeurs, quel prix leur accorde-t-on, pour construire une société durable et désirable ? Comment valoriser financièrement l’immatériel ? Comment mesurer la valeur des valeurs ?

Les 9 et 10 octobre, seront présentées des réponses, des expertises, des solutions concrètes. C’est l’ADN de PRODURABLE : le partage d’expériences, l’innovation et la démonstration de résultats tangibles et appliqués pour construire une économie durable.

Les temps forts et les nouveautés en 2024

Le programme, toujours extrêmement riche, avec de très jolies conférences, des speakers reconnus et éclairants. Par exemple – mais il y en a tant d’autres cette année à PRODURABLE ! -, Patrick de Cambourg, président de l’EFRAG, et Florence Peybernès, présidente de la Haute Autorité de l’Audit, sur la « CSRD : vers un nouvel ordre économique ? » ; « Quand les valeurs créent de la valeur », avec une keynote de Bertrand Badré, ancien DG de la Banque mondiale, notamment. Gilles Kleitz, directeur délégué de l’IRD, Bettina Laville, présidente de l’IEA et du Comité 21, Marianne Louradour, présidente de CDC Biodiversité, sur la valeur des services rendus par la nature ; Juliette Mattioli, Elisabeth Moreno, Gilles Babinet, Jean-Gabriel Ganascia sur l’éthique dans l’IA générative… des focus sur finance et CSRD, vivant et biodiversité, IA et numérique, économie circulaire, innovation et recherche. PRODURABLE n’a jamais été aussi complet, avec ses trois grands villages – Environnement, Social RH, Gouvernance & Stratégie, des surprises et des grands rendez-vous : le quizz du Greenwashing, les 101 mots de la RSE, incarnés par 101 personnalités, ou encore le Grand prix de la Marque engagée.

L’ouverture sur de nouveaux acteurs porteurs de solution avec – aux côtés de l’innovation portée par Bpifrance – la création du Pavillon Recherche « Savoir(s) pour agir », qui accueille le CEA, l’IRD et le Muséum d’Histoire naturelle pour nous éclairer sur les enjeux et alertes.

Nous vous attendons nombreux les 9 et 10 octobre, experts, dirigeants d’entreprises, acteurs des territoires, ONG, leaders d’opinions, chercheurs, investisseurs… Que cet événement soit le point de départ de collaborations fructueuses, d’initiatives porteuses de sens, avec des modèles bénéfiques pour tous. Les cinq prochaines années seront marquées par des défis et des opportunités qui nécessiteront une adaptation stratégique évidente. Soyons confiants et engagés, au cœur de nos valeurs.