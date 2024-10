Temps de lecture estimé : 1 minute

Les marques de luxe et les mannequins dans leurs vitrines. Par Christophe Israël, PDG de Cofrad.

Depuis 1975, Cofrad Mannequins conçoit des mannequins pour les créateurs de mode, les marques de prêt-à-porter de luxe et les grands magasins. En près de 50 ans, ces pièces indispensables à la mise en scène des collections ont connu une profonde transformation. Si autrefois les mannequins étaient conçus pour être des représentations réalistes de l’humain, coiffés de perruques et maquillés, la tendance a évolué vers une esthétique bien plus épurée.

Des mannequins minimalistes

Aujourd’hui, les mannequins des maisons de luxe arborent des traits de visage effacés, voire neutres, presque anonymes. Cette neutralité permet de focaliser l’attention sur les vêtements, en évitant que le regard ne soit détourné par une expression ou des détails trop marqués. Les corps eux-mêmes sont plus longilignes, droits, avec des postures souvent discrètes et minimalistes, reflétant une posture sobre mais toujours élégante qui met en valeur les créations.

Les couleurs des mannequins sont tout aussi minimalistes, dominées par des teintes sobres et naturelles qui s’intègrent parfaitement aux codes visuels des maisons de luxe. Toutefois, nous observons une tendance à la demande de finitions utilisant des matériaux plus chaleureux comme la toile, le rotin ou le cuir, ainsi qu’un retour des bras et mains en bois articulés, rappelant un savoir-faire traditionnel et des matières naturelles.

Un besoin de personnalisation

Malgré cette standardisation esthétique, la personnalisation demeure essentielle. Chaque maison de couture souhaite que ses mannequins soient uniques, à l’image de ses collections. Nos clients veulent que les vêtements tombent à la perfection, et que le mannequin devienne un support discret mais efficace pour les sublimer. C’est ce souci du détail qui guide la création de nos mannequins aujourd’hui. Même si nous proposons plusieurs collections par an, chaque modèle est adapté pour répondre aux exigences précises de nos clients.

Finalement, le mannequin est conçu pour se fondre dans la scénographie tout en magnifiant le vêtement. Cette transformation, où les formes et traits se sont simplifiés, reflète les nouvelles attentes du marché du luxe : moins d’artifice, plus de pureté et toujours une exigence de perfection.