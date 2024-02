Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les Restos du Cœur visent les 9 000 tonnes de dons alimentaires • Les Restos du Cœur lancent leur collecte annuelle de dons alimentaires ce vendredi, avec pour objectif ambitieux d’atteindre les 9 000 tonnes de provisions. Cette collecte revêt en effet, une importance cruciale pour l’association, qui lutte contre la pauvreté croissante en France. Ainsi, malgré les défis logistiques et financiers, les Restos du Cœur espèrent couvrir leur déficit cette année, mais restent tout de même vigilants face à une demande toujours aussi forte. Les bénévoles quant à eux, se mobilisent dans les supermarchés à travers le pays pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène, essentiels pour assurer l’équilibre et la diversité des repas distribués gratuitement. Malgré les incertitudes liées à l’inflation persistante, l’association des Restos du Cœur reste plus que déterminée à répondre aux besoins croissants des personnes en difficulté.

Croissance à pas de fourmi : l’économie française progresse de 0,1 % • L’Insee a annoncé jeudi que l’activité économique française a légèrement augmenté de 0,1 % au quatrième trimestre 2023, révisant ainsi à la hausse sa première estimation de stagnation du PIB. Cette timide croissance est attribuée à une consommation des ménages moins faible que prévu, qui a maintenu le taux de croissance annuel à 0,9 %. De plus, la consommation des ménages s’est stabilisée entre octobre et décembre, compensant alors le repli dans les dépenses alimentaires et énergétiques. Ainsi, malgré une hausse des revenus disponibles, les ménages ont maintenu leur taux d’épargne élevé à 17,9 %, témoignant de leur prudence face à l’inflation.

Zuckerberg en Asie : mission de paix électorale et IA high-tech • Mark Zuckerberg, patron de Meta, poursuit sa tournée asiatique avec une rencontre importante avec le président sud-coréen. Les discussions ont porté sur une coopération dans l’intelligence artificielle et la lutte contre la désinformation avant les élections cruciales à venir. La Corée du Sud offre donc un terrain propice à Meta dans le domaine de l’IA, avec ses avancées en électronique et en technologies intelligentes. De plus, Zuckerberg a également rencontré les dirigeants de LG et Samsung pour discuter de projets de réalité étendue et de collaborations dans les puces de mémoire IA et XR. Alors que l’IA promet des avancées révolutionnaires, Meta et d’autres grandes entreprises technologiques se mobilisent contre les contenus trompeurs liés à l’IA, soulignant ainsi les enjeux politiques de cette technologie.

IVG dans la Constitution : le Sénat vote pour • Le Sénat français a voté en faveur de l’inscription de l’IVG dans la Constitution, ce qui marque ainsi une étape historique. Malgré les résistances de certains sénateurs de droite et du centre, cette réforme cruciale est sur le point d’être adoptée définitivement lors du Congrès prévu à Versailles. Ce vote, salué comme une « victoire féministe immense », envoie un message fort aux féministes du monde entier. Alors que la date du Congrès, prévue à quatre jours de la Journée internationale des droits des femmes, approche, l’issue de l’adoption définitive ne fait désormais aucun doute. Cette révision constitutionnelle, bien que contestée, marque une avancée majeure dans la protection des droits des femmes en France et dans le monde.

Macron inaugure le village olympique : la course contre la montre commence • À cinq mois des JOP 2024, Emmanuel Macron a ouvert jeudi le village olympique à Saint-Denis. Cette étape cruciale rend l’arrivée des JOP plus tangible que jamais. Construit en sept ans, ce village colossal pourra accueillir près de 14 500 athlètes et leur staff. Alors que la livraison des bâtiments approche, l’équipement et l’aménagement des appartements sont toujours en cours. Quand aux athlètes, ils bénéficieront de services complets : des laveries temporaires au restaurant géant comportant six thèmes culinaires. De plus, une polyclinique de 3 000 mètres carrés sera également disponible 24 heures sur 24. Par la suite, le village après réaménagement, accueillera des habitants et entreprises.

crédits : shutterstock