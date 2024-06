Temps de lecture estimé : 3 minutes

Eric Ciotti : président un jour, président toujours… • Exclu des Républicains mercredi, Eric Ciotti s’est présenté jeudi matin au siège du parti, affirmant toujours en être le président. Contestant son éviction, il pense saisir la justice dans les prochains jours pour invalider cette décision. « Je suis président du parti, je vais à mon bureau, c’est tout », a-t-il déclaré à son arrivée, où personne ne l’a empêché d’entrer. Ciotti a dénoncé le « coup de force » de « ceux qui ne respectent pas les statuts », affirmant qu’aucun bureau politique n’avait eu lieu, mais seulement une réunion informelle. Déterminé à rester en poste, il a annoncé que le tribunal judiciaire de Paris serait saisi pour contester cette éviction. Sur place, une source interne a indiqué que Ciotti avait fait constater par un huissier l’obéissance des 50 salariés restants et que le wifi avait été coupé avant son arrivée.

Réforme de l’assurance chômage : la CGT contre-attaque • La CGT prévoit de contester devant le Conseil d’État le décret réformant l’assurance chômage. Celui-ci, confirmé par le Premier ministre Gabriel Attal pour le 1er juillet, prendra réellement effet le 1er décembre. Denis Gravouil, responsable de l’assurance chômage à la CGT, a affirmé que cette réforme mène le Rassemblement national (RN) « aux portes du pouvoir ». Il a également déclaré que tous les syndicats sont unis contre cette réforme et prêts à utiliser tous les moyens juridiques et militants pour l’empêcher. D’après lui, le gouvernement « fonce dans le mur » avec cette réforme qui alimente la désespérance sociale. La CGT, avec le soutien des autres syndicats, veut bloquer ce décret qu’elle juge dangereux pour les travailleurs et pour la stabilité politique du pays.

Les spiritueux français en difficulté • Les fabricants français d’alcools forts anticipent une nouvelle année difficile en 2024. Selon la Fédération française des spiritueux (FFS), la consommation de whisky, rhum et cognac a chuté en 2023, en grande distribution (-4,3 %) comme dans les cafés, hôtels et restaurants (-2 %). Les exportations, représentant 50 % de la production, ont plongé de 13,2 %. Le secteur est sous pression, avec des coûts de production élevés, des sanctions potentielles de la Chine et des États-Unis, et l’incertitude politique en France. La FFS a également noté que les hausses de prix des spiritueux en supermarché (+4 %) n’ont pas compensé l’inflation alimentaire (+12 %). Thomas Gauthier, directeur général de la FFS, appelle donc à plus de stabilité et de visibilité, soulignant les risques élevés et variés. De plus, le président Jean-Pierre Cointreau défend le libre-échange, essentiel pour le développement du secteur.

Retour du bœuf en Corée du Sud : la vache folle oubliée • Les producteurs de bœuf français et irlandais peuvent à nouveau exporter vers la Corée du Sud, après un embargo de 23 ans lié à la crise de la vache folle. Jeudi, la Commission européenne a annoncé que « la République de Corée a officiellement ouvert son marché à la viande bovine en provenance de France et d’Irlande ». Le commissaire au Commerce, Valdis Dombrovskis, a qualifié cette avancée de majeure, résultant d’efforts soutenus pour garantir un résultat positif aux agriculteurs européens. La Corée du Sud, un des plus grands importateurs de viande bovine, avait déjà accueilli le bœuf danois et néerlandais en 2019. L’Union européenne, qui a exporté 1,05 million de tonnes de viande bovine en 2023, continue ainsi de renforcer ses relations commerciales.

L’Otan et la France : une relation en danger ? • Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a exprimé sa confiance jeudi à Bruxelles dans le maintien de la France comme allié « solide et important », quel que soit le résultat des prochaines élections législatives. « L’expérience prouve que les alliés de l’Otan restent unis malgré les changements politiques », a-t-il déclaré. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a ajouté que la France resterait une partie intégrante de l’Otan, indépendamment des résultats électoraux. Malgré les succès électoraux du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, qui prône une sortie du commandement intégré de l’Otan, le président du parti, Jordan Bardella, a récemment tempéré cette position, la conditionnant à la stabilisation de la situation en Ukraine. Emmanuel Macron a critiqué les ambiguïtés du RN concernant la Russie et leur volonté de quitter l’Otan, rappelant l’histoire mouvementée de la France avec l’Alliance.

