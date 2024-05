Temps de lecture estimé : 2 minutes

Ce lundi, l’Élysée a accueilli le président chinois, Xi Jinping pour une visite d’État de deux jours, marquée par les tensions croissantes concernant les relations commerciales entre l’Europe et la Chine.

Ainsi, Emmanuel Macron qui cherche à établir la France en tant que « puissance d’équilibre » dans le conflit sino-américain, espère également persuader son homologue chinois de contribuer à résoudre la guerre en Ukraine, bien que ces perspectives de progrès restent modestes.

De cette façon, Xi Jinping, le leader de la superpuissance asiatique, fait son retour en Europe pour la première fois depuis 2019, arrivant à Paris dimanche. Un accueil lui a été réservé hier par Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin de montrer une position continentale unie sur les questions commerciales, à l’instar des rencontres précédentes en Chine il y a cinq ans et l’an dernier.

L’Europe au cœur des discussions

« Nous devons agir pour garantir que la concurrence soit équitable et non faussée », déclare Ursula von der Leyen, soulignant que « l’Europe ne peut pas accepter » le « commerce déloyal » encouragé par des « subventions massives » chinoises. Emmanuel Macron insiste également sur la « réciprocité » et la défense de la « sécurité nationale » des Européens, tout en reconnaissant que certains pays voient encore la Chine comme un simple marché de débouchés.

Alors que les différends commerciaux s’accumulent, avec des menaces de hausses de taxes douanières, l’Union européenne intensifie ses enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels, y compris les véhicules électriques, une démarche vraisemblablement mal reçue à Pékin. Ainsi, les autorités chinoises répliquent en lançant leur propre enquête antisubventions, visant principalement le cognac français, ce qui a suscité une réaction ferme d’Emmanuel Macron.

De plus, dans une tribune publiée dans Le Figaro dimanche, le président Xi Jinping affirme que les deux pays peuvent « approfondir leur coopération en matière d’innovation pour promouvoir le développement vert ». En parallèle, un forum économique franco-chinois a eu lieu lundi, après la cérémonie d’accueil aux Invalides, suivi d’un tête-à-tête politique et de déclarations à la presse à l’Élysée.

La question du conflit russo-ukrainien

Emmanuel Macron a à ce propos abordé la question sensible de la « trêve olympique » lors des Jeux de Paris cet été, cherchant à éviter tout soutien de la Chine à l’effort de guerre russe en Ukraine. Cependant, Xi Jinping continue de montrer son soutien à la Russie et prévoit de se rendre en Serbie et en Hongrie après la France, avant de potentiellement accueillir Vladimir Poutine en Chine.

La visite de Xi Jinping en France suscite également des préoccupations relatives aux droits de l’homme, en particulier concernant la situation des Ouïghours. Alors que certains appellent à une approche plus ferme, d’autres préfèrent des discussions en coulisses. Raphaël Glucksmann, tête de liste des socialistes français pour les élections européennes, appelle de son côté à ne pas « se taire face aux crimes commis là-bas », et souligne la nécessité d’un dialogue franc avec la Chine.

Dans un contexte où les enjeux commerciaux et géopolitiques sont cruciaux, la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping attire tous les regards, car elle pourrait façonner les relations entre l’Europe et la Chine pour les années à venir. De maigres espoirs. Des espoirs tout de même ?