Vite compris le 5 juin

Prix du sucre en hausse, bénéfices records pour Cristal Union • Le groupe sucrier coopératif Cristal Union – qui gère les marques Daddy et Erstein – vient d’annoncer une hausse de 72 % de son bénéfice net annuel. Sur l’exercice décalé de 2023-2024, l’entreprise enregistre 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces résultats sont évidemment portés par le prix élevé du sucre depuis 2023. « Ce sont nos meilleurs résultats depuis dix ans », se félicite Olivier de Bohan, président de Cristal Union. Le groupe profite de ses excellentes performances pour se désendetter et améliorer la rémunération de ses 9 000 coopérateurs.

Thuasne acquiert la société américaine Corflex, Inc. • Un Européen à la conquête de l’Amérique ! Le groupe Thuasne sert déjà le marché américain en équipement orthopédique depuis plus d’une décennie. Et avec cette cinquième acquisition sur le sol de l’Oncle Sam, Thuasne complète son portefeuille de produits. Le groupe tire également parti de la solide reconnaissance de Corflex sur le marché pour renforcer sa position concurrentielle à l’échelle mondiale. À terme, Thuasne ambitionne de créer des produits toujours plus différenciant et de renforcer ses capacités industrielles aux États-Unis.

Première édition pour le baromètre du Moral des innovateurs • À l’initiative : l’Association française des pôles de compétitivité (AFPC). Leur objectif : faire entendre la voix des acteurs de l’innovation en France. Et pour cette première édition, les résultats sont plutôt positifs. Parmi les répondants (qui constituent un panel de start-up, de PME et de TPE dans des secteurs clés comme le numérique) 71 % perçoivent l’avenir de l’innovation comme « prometteur » ou « très prometteur ». Aussi, pour 70 % des sondés, la transition écologique occupe une place importante dans les projets d’innovation.

Coup d’envoi des ventes pour le « Pass rail » • Près de huit mois après en avoir fait la promesse, Emmanuel Macron a officialisé la mise en vente mercredi d’un Pass rail. L’objectif vise à voir les jeunes prendre le train cet été. Environ 700 000 Français entre 16 et 27 ans y sont éligibles. Pour rappel, le principe du Pass rail est de proposer des trains pour voyager en TER, Intercité ou train de nuit moyennant un abonnement à 49 euros par mois. Une aubaine pour les jeunes, lesquels fréquentent toujours plus les chemins de fer régionaux.

Un point CAC 40 • Hier, la Bourse de Paris a fait grise mine. En cause, les dernières données publiées qui ont jeté un froid sur la santé économique des États-Unis, le garant des marchés mondiaux. L’indice ISM manufacturier aux USA s’est par exemple inscrit sous les attentes, à 48,7 contre des 49,6 attendu. Et depuis, le secteur bancaire du CAC est dans le rouge. BNP Paribas et la Société Générale sont en recul. De son côté, Renault perd plus de 1 %. Quant à TotalEnergies, la baisse du cours du pétrole n’a pas aidé l’entreprise à rester dans le vert. Le retour du premier indice français au-dessus des 8 000 points semble mal engagé dans ce contexte.

crédits : shutterstock