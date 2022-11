Temps de lecture estimé : 1 minute

Partir à l’autre bout du monde et recommencer sa vie à zéro. Canada, États-Unis, Australie… En quête de nouveaux horizons, de plus en plus de Français sont tentés par l’expatriation.

Et vous ? Si une opportunité professionnelle intéressante vous était proposée à l’international, oseriez-vous franchir les océans et relever le défi ?