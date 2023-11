Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Kandbaz

Quoi ? un service de domiciliation pour les entreprises en France



Entreprendre a le vent en poupe – et ÉcoRéseau Business s’en réjouit. Pour les néo-indépendants arrive rapidement la question du lieu… Louer des locaux ? Travailler depuis chez soi ? Ou opter pour la domiciliation ? L’entreprise Kandbaz, elle, propose aux clients qu’elle accompagne la troisième option.

Un camp de base. Le nom de cette entreprise résume sa raison d’être : « aider et accompagner les entrepreneurs […] faire en sorte que nos clients puissent gravir les sommets », lance d’emblée Christophe Godeau, cofondateur et président de Kandbaz. C’est parce que l’entrepreneuriat est une aventure qu’il suppose un refuge : la fameuse domiciliation ! « Quand on crée son entreprise, on pense d’abord au nom… puis au lieu », explique Christophe Godeau.

Les avantages de la domiciliation

L’entreprise Kandbaz a vraiment démarré en 2018, à l’initiative donc de Christophe Godeau et Jérôme Winterholer, deux entrepreneurs qui se connaissent depuis 25 ans et qui avaient déjà par le passé donné vie à une société spécialisée dans le conseil. « Prendre des locaux, c’est une grande contrainte financière ; travailler depuis chez soi vous fait prendre le risque de rendre publique l’adresse de votre domicile, alors nous avons lancé une entreprise qui assurerait la domiciliation de nos clients », défend Christophe Godeau. Kandbaz propose ainsi une centaine d’adresses en France, dont neuf à Paris. Concrètement, les clients qui font confiance à cette solution paie un forfait chaque mois, 24 euros en moyenne, contre une domiciliation. Parfois davantage (29 euros) si l’adresse attribuée est parmi les plus huppées de la capitale : Champs-Élysées, Saint-Honoré ou Saint-Lazare.

Kandbaze accompagne en très large majorité des très petites entreprises (TPE) composées le plus souvent d’un ou deux salarié(s). Une adresse à Paris, dans certains domaines, fait plus pro et contribue à rassurer d’éventuels clients. Au-delà de la simple domiciliation, Kandbaz, qui accueille aujourd’hui 40 collaborateurs propose à ses clients d’autres services, comme un transfert d’appel (se voir attribuer un 01 plutôt qu’un 06), l’expédition du courrier (puisque le forfait de base inclut la réception du courrier qu’il convient de venir récupérer à l’adresse domiciliée), ou encore une assistance juridique. Bref, faire de plus en plus de choses auprès de Kandbaz sans être obligé d’aller voir ailleurs pour telle ou telle problématique.

Au-delà des frontières françaises ?

Kandbaz fait partie de ces entreprises qui surfent sur la quête d’indépendance et de sens de nombreux salariés. En témoigne le million (et un peu plus) d’entreprises créées l’an passé selon l’Insee. L’heure de la reconversion a sonné, et l’entrepreneuriat s’invite comme la solution privilégiée. « On assure l’essentiel pour dégager du temps aux entrepreneurs, afin qu’ils se concentrent sur leur cœur d’activité », précise Christophe Godeau. Mais Kandbaz ou pas, que les futurs entrepreneurs le sachent : l’administratif et la gestion font partie du métier – soyez-en conscients !

Quel avenir pour le camp de base des indépendants ? En tête évidemment, une implantation à l’international. Notamment au sein de pays européens qui partagent sensiblement la même législation en matière de domiciliation d’entreprise, « la Belgique par exemple », illustre le cofondateur de Kandbaz. Sans compter le développement toujours plus poussé de l’application numérique, où les clients pourront dès janvier activer plus de fonctionnalités depuis leur téléphone, comme consulter leurs factures. Pour ce faire, Christophe et Jérôme peuvent compter sur le soutien depuis juin du fonds ISAI, lancé – entre autres – par Pierre Kosciusko-Morizet ou encore Geoffroy Roux de Bézieux.