Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? CMF TV (Communes de France TV)

Quoi ? Une chaîne de télé dédiée aux élus et à la ruralité. C’est le nouveau projet exaltant de Laurent Brochet, dirigeant du groupe Cannes Lérins Médias.

La politique commence à nous fatiguer prodigieusement. Toute la politique ? Sans doute pas. Mais il faudrait se souvenir que l’action publique ne se déroule pas qu’à l’Élysée ou dans la coulisse du Parlement. Il y a évidemment les fameux « territoires » dont on nous rebat les oreilles, mais surtout nos chers villes et villages. Les Français ne ratent jamais une occasion de dire l’admiration qu’ils portent à leurs maires. La France compte 34 955 communes. Autant de trésors à conserver.

Dans le paysage audiovisuel, il manquait ainsi d’une chaîne de télévision entièrement dédiée à nos élus locaux. Mais voilà que survient fort heureusement la belle CMF TV, dernier projet du talentueux Laurent Brochet, président du groupe Cannes Lérins Médias. Installé au cœur de Bastide Rouge, pôle d’innovation cannois, cet entrepreneur né dans le monde de la radio associative développe son projet, de Radio Pitchoune à Cannes Lérins TV. Un joli groupe audiovisuel, implanté loin de la région parisienne. Pas si fréquent !

Bienveillance et proximité

« CMF TV véhiculera des valeurs de bienveillance. On ne fera pas de politique ! » témoigne Laurent Brochet auprès d’ÉcoRéseau Business. « Les maires sont des femmes et des hommes avec de magnifiques histoires à raconter. Je pense surtout à ces maires ruraux qui donnent de leur temps, en parallèle d’une famille et d’une activité professionnelle. C’est bien cet engagement que nous voulons mettre à l’honneur, dans la droite ligne du journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. »

Une chaîne pour l’heure uniquement disponible sur YouTube – elle essuie les plâtres – mais qui sera bientôt disponible sur les téléviseurs connectés. Une arrivée bienvenue à l’heure où le credo de la proximité se décline un peu partout à la télévision. France 3 qui développe son offre régionale « ici », renforcement des chaînes BFM Régions, lancement en janvier prochain de OFTV par Ouest-France…

Montrer la vraie vie des vrais gens

CMF TV sera ainsi une sorte de déclinaison municipale (et privée) de LCP ou de Public Sénat. Le projet, lancé en grande pompe il y a quelques jours au cœur du Salon des maires des Alpes-Maritimes, est salué par des élus de tous bords. David Lisnard en tête, évidemment, avec sa double casquette de maire de Cannes et de président de l’Association des Maires de France (AMF).

Question prosaïque. Qu’allons-nous voir concrètement sur les écrans de CMF TV ? « Nous aurons un programme phare, Portrait d’un élu, où nous suivrons 24 heures de la vie d’un maire, au plus près du terrain et des hommes. Nous aurons également une chronique quotidienne nommée Mais pourquoi ? qui sera l’occasion de questions concrètes sur le quotidien des maires, l’administratif, le technique… »

Des solutions en pagaille !

Laurent Brochet tient à préciser que si sa chaîne s’adresse principalement aux élus locaux, sa chaîne restera toutefois grand public, regardable par chacun. « Nous illustrerons au quotidien de grands problèmes de société comme la désertification médicale, avec la volonté de trouver des solutions concrètes. »

CMF TV proposera également des programmes en direct lors des salons des élus qui se déroulent partout en France. Autant d’occasions pour cette chaîne locale de se faire connaître au cœur des régions. Un projet positif pour achever l’œuvre de décentralisation qui doit impérativement libérer la France des travers parisiens. Car la France, ce n’est pas que Paris et une poignée de grandes métropoles. 88 % des communes sont rurales et elles abritent 33 % de la population !