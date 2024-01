Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 22 janvier

Remise des prix : Agence Média 2024

C’est l’heure d’élire la régie média la plus innovante et experte pour l’année 2024 ! Le groupe The Media Leader va se charger de cette lourde responsabilité. Qui attend impatiemment les résultats ?

Mardi 23 janvier

> Petit-déjeuner : « La marque, levier de recrutement ? »

Dès potron-minet, le Cercle du branding organise un petit-déjeuner/débat sur la question du recrutement. Précisément, c’est le rôle de l’image de marque dans le processus de recrutement qui sera discuté. Nombre d’experts de grandes sociétés (Ikea, Saint-Gobain, etc.) viendront tailler la bavette – ou plutôt la viennoiserie – à propos de leur stratégie sur cette question. Ça se passe au 23 rue de l’Amiral l’Estaing (Paris XVI), à 8 h 45. Plus d’infos ici.

> Green Retail Tours 2024

Un webinaire pour découvrir et étudier quelques concepts stores engagés. Dès 9 heures, PopAi vous invite à rejoindre cette session d’analyses et de prospective sur toutes ces boutiques aux valeurs écologiques. De quoi donner des idées aux entrepreneurs militants ! L’Accès est toutefois payant… Lien.

Mercredi 24 janvier

> Journée internationale de l’éducation, notre ministre en charge de cette question, Amélie Oudéa-Castéra, réussira-t-elle à se faire remarquer ce jour-là ?

> Learning Technologies France

Le salon réunit chaque année plus de 9 000 professionnels de la formation, du digital learning, des ressources humaines et de la gestion de talents du monde entier. À Paris, Porte de Versailles. Plus d’infos ici.

Jeudi 25 janvier

> HR Technologies

HR Technologies France, coorganisé par CloserStill Media et Parlons RH, réunit chaque année plus de 1 750 professionnels des RH, du recrutement, et de la gestion des talents du monde entier. La première édition en février dernier a marqué les esprits, et s’impose déjà comme le nouveau rendez-vous immanquable des professionnels RH. Porte de Versailles, Hall 7.1. Lien.

> Pure Meetings & Events

La rencontre haut de gamme entre les acheteurs et les prestataires français. Des rendez-vous face à face et préprogrammés avec le top 500 des sociétés françaises, agences et associations organisatrices d’événements. De quoi faire des affaires en internes, et booster l’économie nationale ! Paris, Pavillon Dauphine, 9 heures. Toutes les infos ici.

> Journée nationale contre le sexisme

Vendredi 26 janvier

Place des Dircoms : les tendances de la communication en 2024

On s’était donné rendez-vous en janvier… sur la marche de la Place des Dircoms ! Au cœur des préoccupations pour cette nouvelle édition : les nouveaux récits. À l’heure où l’attention d’un prospect se dissipe en huit secondes, comment conserver son intérêt ? C’est la grande question à laquelle Sophie Delcourt, strategy manager Havas Cortex, et autres experts tenteront de répondre. Pour assister à leurs conférences, rendez-vous à la Cité des Échanges de Marcq-en-Barœul (59700). Accès payant, lien.

Samedi 27 janvier

> Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, cette journée célèbre la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques en 1945.

Dimanche 28 janvier

> Journée européenne de la protection des données