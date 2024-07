Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 1er juillet

> OPEN de l’international 2024



Bretagne Commerce International organise la 12e édition de l’OPEN de l’international au Couvent des Jacobins à Rennes. Cette journée d’information et de networking dédiée à l’international s’adresse ainsi aux entreprises bretonnes, qu’elles débutent à l’international ou qu’elles soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers.

> Euro 2024 : la France affronte la Belgique à 18 h pour le compte des huitièmes de finale

Mardi 2 juillet

> All for Content 2024



Le salon All for Content réunira pour sa 6e édition tous les outils et nouvelles solutions pour réussir son contenu de marques et les savoir-faire pour piloter sa stratégie de contenus. Deux jours pour comprendre pourquoi et comment le brand content est devenu indispensable aux marques. Venez donc nombreux !

Mercredi 3 juillet

> Journée mondiale sans sacs plastique

Jeudi 4 juillet

> Tech 365 Meetings



Le Réseau SATT est le partenaire majeur des entreprises françaises qui cherchent à gagner en compétitivité par l’innovation technologique. Comment ? Les SATT sont en connexion quotidienne avec plus de 150 000 chercheurs et offrent un accès privilégié aux innovations des laboratoires publics français. Ainsi, le jeudi 4 juillet 2024, pendant les Tech-365 Meetings, vous accédez donc à 300 technologies de pointe brevetées disponibles pour vous.

Vendredi 5 juillet

> Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence 2024



400 intervenants, 80 débats, controverses et keynotes, 7 000 participants attendus dans le parc Jourdan et plusieurs milliers en ligne… les 24e Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence reviennent avec une ambition forte : relier les mondes…

Samedi 6 juillet

> Place aux deux derniers matchs de quarts de finale de l’Euro 2024 !



Votre soirée de samedi risque d’être riche en football ! En effet, bonne nouvelle pour les passionnés qui pourront suivre les deux derniers matchs des quarts de finale de l’Euro 2024. Le 14 juillet prochain aura lieu la grande finale !

Dimanche 7 juillet

> Second tour des élections législatives anticipées