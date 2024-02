Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 5 février

> Petit-déjeuner network



Pour bien commencer la semaine, le Club de la Transfo Digitale #CTD invite tous ceux qui le souhaitent à un petit-déjeuner autour des sujets digitaux et de réseautage. L’occasion pour tout entrepreneur de glisser une petite carte de visite entre deux viennoiseries. Ça se passe au café Roméo (Paris XVI) à partir de 8 h 15. Plus d’infos ici.

Mardi 6 février

> Journée mondiale sans téléphone portable

La journée mondiale sans téléphone s’étale sur trois jours, soit jusqu’au 8 février inclus. Selon Phil Marso, son promoteur, cette période est censée nous faire réfléchir à l’usage de cet outil. Alors, oserez-vous y prendre part au risque de louper des opportunités de business ?

> Observatoire de l’e-pub 2024

On y analysera l’évolution des principaux leviers de la publicité numérique, en France, sur l’ensemble de l’année 2023. À Paris, pavillon Wagram. Accès sur invitation.

Mercredi 7 février

> AI generative, nouvel Eldorado ?



2024 sera-t-elle enfin l’année de l’IA générative ? C’est la grosse question à laquelle tenteront de répondre les intervenants de cette conférence qui se tiendra à l’école de communication ISEG. À ne pas manquer si le sujet vous intéresse.

> Session inter-entreprise de la fresque du marketing

Comment renforcer les liens de son équipe en les formant sur les techniques de marketing plus vertes ? Eh bien, la fresque du marketing est là pour ça. Les entreprises peuvent ainsi rejoindre cette session pour se mêler à la réflexion sur les bonnes pratiques de leurs métiers. Paris, à l’experience center de PwC France. Accès payant.

Jeudi 8 février

> Grand prix ESSEC du commerce responsable 2024

C’est la septième édition d’une remise de prix pour récompenser les meilleures initiatives RSE du commerce. C’est l’ESSEC Business School qui se chargera de distribuer ses bons points aux entreprises en lice. Les lauréats auront la chance de voir leur visibilité s’accroître en plus du sentiment indescriptible d’être reconnu comme étant une entreprise vraiment utile à la société.

Vendredi 9 février

> Salon du tourisme d’affaires et de l’évènementiel

Sortons un peu de Paris, direction la capitale des Gaules ! La 21e édition du salon Séminaires Business Events de Lyon aura lieu sur deux jours, le jeudi et le vendredi. Plus de 150 idées de team building, hôtels, destinations, espace réceptifs, etc. y seront exposées. Ce vendredi, la question d’un séminaire vert sera aussi abordée.

> La GED : botte secrète de votre développement en 2024

Vous voulez un petit webinaire avant le week-end ? Docuware vous invite à son évènement en ligne sur la question de la gestion électronique des documents. La « GED » pourrait bien offrir des opportunités de business juteuses à tous ceux qui s’y intéresseront. À ne pas manquer.

Samedi 10 février

> JPO pour l’université de Bretagne-Sud

Les journées portes ouvertes vont se multiplier dans les prochaines semaines à l’instar de l’université de Bretagne-Sud ! Là-bas, dans les trois campus qui jalonnent le département du Morbihan, les futurs étudiants sont invités à venir découvrir les cursus proposés. L’un des atouts de cette fac demeure notamment ses enseignements sur les questions très importantes de cybersécurité.

Dimanche 11 février

> Journée internationale des femmes et des filles de science

> Journée européenne du 112

crédits : shutterstock