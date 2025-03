Temps de lecture estimé : 1 minute

Ces candidats qui lâchent leur employeur lors d’un recrutement

Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un concept, une expression, une théorie, un jargon… directement lié à notre quotidien : la vie de bureau ! Zoom sur le « career catfishing ».



On entend beaucoup parler de catfishing sur Internet. Soit le fait de se faire passer pour quelqu’un d’autre en vue de se moquer ou d’escroquer son interlocuteur. Dans le monde du travail, le concept existe aussi avec un sens différent, moins grave certes, mais tout aussi dommageable pour l’entreprise… comme pour le candidat ! Le « career catfishing » désigne un candidat qui, ayant passé toutes les étapes du processus de recrutement et donc censé officiellement prendre son poste, ne donne plus aucun signe de vie.

À éviter… vraiment !

Ce peut-être tentant. Ces candidats, parfois ignorés ou oubliés lors des processus de recrutement, peuvent avoir envie de rendre la pareille. Et à leur tour ne plus répondre à un employeur qui les sollicite. Dans les chiffres, selon une étude britannique du Guardian, près de 34 % des travailleurs de moins de 27 ans admettent avoir déjà pratiqué le « career catfishing », mauvais point pour les jeunes générations. Bien sûr, combien d’entreprises proposent aux candidats des processus de recrutement bien trop longs, en plusieurs étapes parfois éloignées les unes des autres ? Certes. Mais aucun candidat n’a intérêt à rentrer dans ce mauvais jeu.

Votre carrière sera longue, et votre présence dans le monde du travail ne s’arrêtera pas à l’issue de tel ou tel process de recrutement. Comment savoir si, à l’avenir, vous n’aurez pas cette envie de postuler à nouveau au sein de cette entreprise « ghostée » ? Et si vous avez postulé une première fois c’est que vous êtes familier du secteur d’activité plébiscité. N’oubliez pas que les employeurs parlent aussi entre eux, et que certains domaines sont plus petits qu’on ne le croit. Comme les entreprises, c’est votre réputation qui est en jeu. Alors même si vous changez d’avis lors d’un recrutement, essentiel de privilégier la transparence. Un courriel, un SMS, voire un appel téléphonique afin de vous retirer sera toujours bien vu. Une belle manière de laisser derrière soi un maximum de portes ouvertes.