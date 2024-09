Temps de lecture estimé : 2 minutes

En 2024, la formation continue et les MBA ne sont plus seulement des options pour ceux qui cherchent à relancer leur carrière, mais des nécessités impérieuses pour rester compétitifs

dans un monde professionnel en constante évolution.

Des témoignages comme ceux de Fabien, un ancien graphiste devenu cadre supérieur, illustrent parfaitement cette dynamique. Mais qu’est-ce qui pousse tant de professionnels à reprendre le chemin de l’école ? Selon un récent rapport de l’Ipag Business School, les professionnels se tournent de plus en plus vers les Executive MBA et autres programmes spécialisés d’abord pour diversifier leurs compétences et renforcer leur leadership. « L’enseignement EMBA permet de gagner en compétences, d’acquérir de nouveaux savoirs en leadership, finance, management et en stratégie. Les diplômés peuvent, après avoir obtenu leur diplôme, accéder à de nouvelles fonctions et à des postes haut placés, » précise l’école de commerce qui forme des milliers de professionnels chaque année. Le schéma est souvent le même : placé face à un plafond de verre un cadre se demande quelles compétences supplémentaires apporter à son CV pour évoluer davantage.

Comment financer une telle formation ?

« SAVOIR POUR QUELLES RAISONS ON VEUT

S’ENGAGER DANS UN PROCESSUS DE FORMATION

CONTINUE », FABIEN – INSTITUT LÉONARD DE VINCI

Cette tendance est confirmée par l’essor des formations continues en écoles de commerce, inspirées des modèles anglo-saxons. Toutefois, le choix d’un programme doit être mûrement réfléchi. Comme le souligne Fabien, diplômé de l’institut Léonard de Vinci : « Le plus important est de savoir pour quelles raisons on veut s’engager dans un processus de formation continue. Il peut s’agir de vouloir monter en compétences dans ses fonctions managériales ou bien d’acquérir de toutes nouvelles compétences. »

Le financement reste une question cruciale. « Suivre un programme de formation continue représente un investissement important pour votre carrière, » affirme Epitech Executive. Les coûts varient de quelques milliers d’euros à plus d’une centaine de milliers, en fonction du prestige de l’institution et du programme choisi. Heureusement, des solutions de financement existent, telles que le Compte personnel de formation (CPF), des prêts bancaires ou encore des plans de départs volontaires. Certaines entreprises intègrent, en effet, un volet de financement de la formation dans les enveloppes laissées à celles et ceux qui quittent leur poste. Mais attention à en profiter en temps et en heure pour ne pas laisser filer une chance de financer sa formation.

Autre solution, les Instituts d’administration des entreprises (IAE) qui offrent une alternative moins coûteuse. « Autour des 7 000 euros pour une formation en cours du soir, on est loin de certains tarifs observés sur le marché », indique Éric Lamarque, président d’IAE France. Ces institutions publiques, adossées à des universités, garantissent des diplômes reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur, offrant ainsi une crédibilité académique et des coûts maîtrisés.

Le jeu en vaut la chandelle

Les programmes de MBA et de formation continue se déclinent sous diverses modalités pour s’adapter aux contraintes des professionnels. De l’enseignement à temps partiel aux cours en ligne, en passant par des regroupements mensuels, chaque format vise à offrir une flexibilité maximale. Les écoles comme ESCP Business School et Essec Business School proposent des Executive MBA axés sur le leadership et les soft skills, tandis que d’autres institutions se concentrent sur des niches spécifiques, comme le luxe ou l’immobilier.

Le retour sur investissement d’une formation continue ou d’un MBA peut être significatif. Selon l’un des référents de la formation continue au sein d’une grande école de commerce, les diplômés peuvent espérer une progression salariale de l’ordre de 60 à 70 %.

En somme, que ce soit pour évoluer dans son entreprise actuelle, changer de secteur ou tout simplement acquérir de nouvelles compétences, la formation continue et les MBA représentent des investissements stratégiques pour l’avenir professionnel. Mais comme le rappelle Émilie Depoux, coach professionnelle : « Il est toujours intéressant de passer par la case bilan de compétences. C’est un bon moyen de se poser, de questionner ses motivations et de prendre de bonnes décisions. »

Avant de se lancer, il est donc essentiel de bien mûrir son projet et de s’informer sur la qualité et la reconnaissance des formations choisies. Le jeu en vaut la chandelle, pour peu que l’on sache pourquoi et comment s’y engager.