L’évènement

L’évènement, c’est ce plus d’un million de Français qui ont décidé, l’an passé, de créer leur entreprise. Record battu. Oui, il y a une forme de désimplication dans la relation au travail. Oui, le nombre de salariés démissionnaires explose mais, pour l’essentiel, cela concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Oui, une partie de ces créations d’entreprises sert surtout d’activité d’appoint mais c’est déjà très utile. Certaines ne passeront pas l’année mais ces défaillances restent très minoritaires. Cette situation ne relève pas vraiment d’un pays aussi déprimé qu’on l’entend ou lit si fréquemment. Elle traduit, au contraire, cette volonté positive qui nous conduit à faire face, à se bouger, à passer à l’action, à prendre ses risques, à saisir toutes les opportunités qui se présentent.

Avant, pour exister, il fallait faire quelque chose de grand. Aujourd’hui, il faut trouver la bonne plainte.

Un hommage

Restons sur le sujet pour rendre hommage au président de la Fédération Nationale des Auto-entrepreneurs et des Microentrepreneurs, François Hurel. Il a été à l’origine de la création de ce nouveau statut lancé, en 2008, par le secrétaire d’État Hervé Novelli, dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie décidée par Nicolas Sarkozy. Il ne cesse pas, depuis, de défendre et promouvoir cette innovation spectaculaire qui était très en avance sur son temps et, comme toujours, a fait l’objet de bien des doutes et de nombreuses polémiques. Aujourd’hui, François Hurel fait remarquer, à juste titre, que le succès de l’auto-entrepreneuriat s’explique en cela qu’il a précédé le changement d’état d’esprit face au travail avec, en quinze ans, ces millions de Français qui entendent faire le choix de l’indépendance.

Les livres

Du côté des livres, arrêtons-nous sur l’ouvrage d’Olivier de Kersauson : Veritas Tantam, potentiam habet ut non subverti possit. Traduction: la vérité a une telle puissance qu’elle ne peut être anéantie (Éditions Cherche Midi). Ce grand navigateur ne mâche pas ses mots. Il exprime son profond refus d’être mécontent. Dans une récente interview au JDD, il a déclaré: «Avant, pour exister, il fallait faire quelque chose de grand. Aujourd’hui, il faut trouver la bonne plainte. » Pour lui, une seule chose compte: garder le cap au milieu des tempêtes. Une lecture tonique et réjouissante. Un mot encore du livre La compagnie des voyants de Mathieu Laine (Grasset ). Professeur d’Humanités à Sciences Po, ce libéral nous avait plutôt habitués à des essais brillants mais disons classiques. Dans celui-ci, il part de cinq romans pour dénoncer le populisme, démasquer le moralisme, sauver l’universalisme, juguler l’épidémie de nos peurs, ne plus jamais penser que la culture et notamment les livres ne seraient pas essentiels. Vaste tâche, aurait dit le général de Gaulle. Mais, croyez-moi, un vrai régal.

