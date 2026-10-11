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Le plus grand rendez-vous annuel du surf français prendra place du 17 au 25 octobre sur les plages d’Hossegor, Seignosse et Capbreton. L’événement revient dans le territoire historique des Landes pour la onzième fois depuis 1964.

550 compétiteurs se feront face en l’espace de neuf jours pour se disputer les titres nationaux dans neuf disciplines. Pour beaucoup d’athlètes tricolores, cette compétition reste une étape clé de la saison. Mais l’événement sert aussi à rappeler la place que représente le surf en France, autant sur le plan culturel que sur le plan économique.

Un championnat aux allures de spectacle à ciel ouvert

Les plages du sud des Landes seront, du 17 au 25 octobre, à nouveau le théâtre de l’affrontement des 550 meilleurs surfeurs de France sélectionnés dans toutes les régions du pays. Neuf disciplines sont au programme de ces Championnats de France de Surf by Banque Populaire. Parmi lesquelles : le shortboard, le longboard, le bodysurf mais aussi le para surf et le surf tandem. Et bonne nouvelle : pour y assister, il n’y a pas de place à payer ! La plage appartient à tout le monde, comme pour toutes les compétitions nationales ou internationales de surf, les entrées sont entièrement gratuites pour venir profiter du spectacle. Un vecteur de partage et d’inclusivité cher à la Fédération.

À travers ce championnat, la Fédération française de surf compte également réaffirmer ses engagements environnementaux et sociétaux. Le para-surf occupera une place à part entière dans la programmation pour que les athlètes en situation de handicap puissent concourir dans les meilleures conditions. La parité totale sera également présente dans ces championnats avec une volonté, de la part de la Fédération, de mettre autant en lumière ses athlètes féminins que masculins. Et il n’y aura pas que la compétition qui s’installera sur les plages des Landes. La Fédération française de surf poursuivra ses efforts pour limiter l’empreinte écologique de l’événement. Gestion et réduction des déchets, sensibilisation à la préservation de l’océan et encouragement des mobilités douces feront partie des pratiques écoresponsables mises en œuvre sur ces neuf jours.

Un poids lourd dans l’économie locale

La Banque Populaire, partenaire majeur de la Fédération française de surf, a réaffirmé en avril 2025 ses engagements jusqu’en 2029. Jacques Lajuncomme, président de la Fédération française de surf, déclarait sur leur site : « Banque Populaire est bien plus que le partenaire officiel de la Fédération. C’est un interlocuteur mobilisé et engagé pour le développement de toutes nos disciplines. Sans ce soutien, nous n’aurions pas pu avoir les mêmes résultats, notamment l’augmentation de licenciés de 20 % qu’on a pu constater en 2024. » En 2026, on dénombre plus de 80 000 licenciés en France, répartis avec environ 15 000 à 18 000 licences fédérales (pratiquants, encadrants, dirigeants), et environ 62 000 à 65 000 licences loisirs. Pour un sport se pratiquant, pour la plupart, librement sans licence, en free surf, ces chiffres témoignent d’un attrait particulier pour ce sport de glisse.

Le surf reste avant tout une industrie très mondialisée, qui pèse de plus en plus lourd en raison de la hausse continue du nombre de pratiquants. En France, elle est particulièrement implantée sur le littoral aquitain, et le tissu entrepreneurial local surfe également sur la vague. L’association Eurosima, qui fédère depuis Hossegor (Landes) les entreprises de la filière des sports de glisse en Europe, en est l’un des piliers. Selon le Journal des Entreprises en 2023, l’association réunissait 167 adhérents (dont 104 fabricants et distributeurs) pour un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros, plus de 4 000 emplois et au moins 400 entreprises. « La filière régionale a connu une croissance moyenne de 15 % sur 2021 et même un peu plus en 2022. La demande a explosé à la réouverture des plages après le Covid », assure Jean-Louis Rodrigues, président de l’association.

La région héberge aussi le siège européen des poids lourds du secteur : Rip Curl, 54 millions d’euros de chiffre d’affaires en Europe en 2022, à Hossegor. Et surtout le géant Boardriders (Quiksilver, Roxy, Billabong, Element…) qui emploie près de 600 personnes à Saint-Jean-de-Luz (64).

Le Quicksilver Festival en porte drapeau

Créé en 2023 sous l’impulsion de la légende du surf français Jérémy Flores, le Quiksilver Festival rassemble les meilleurs surfeurs du monde pour une compétition aux allures de fête. Mais l’évènement n’a pas été créé par hasard. Le festival est venu perpétuer la tradition des grands événements de glisse dans les Landes après la fin des étapes classiques du circuit professionnel. Car le territoire avait pour habitude d’accueillir une étape historique des championnats du monde, le Quiksilver Pro France, pendant vingt ans. Preuve de son poids sur la scène internationale, le Quicksilver Festival a accueilli des légendes comme le plus grand surfeur de tous les temps, l’Américain Kelly Slater, les Français Kauli Vaast, Joan Duru et Michel Bourez, ou encore cette année, pour sa quatrième édition, l’Hawaïen Bruce Irons.

L’événement peut s’appuyer sur des partenaires de renom, comme la célèbre marque de montres suisse Swatch pour cette édition 2026, qui a eu lieu du 19 au 27 septembre dernier. Mais on peut compter également la présence de marques comme Deezer, Ouigo, Sosh ou Enedis. 55 000 personnes étaient présentes pendant ces neuf jours, symbole encore une fois de la place historique qu’occupe le surf en France.