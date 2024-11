Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

La physique de l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat, c’est comme la physique : parfois ça tombe, parfois ça rebondit, et surtout, ça suit des lois bien plus humaines qu’il n’y paraît. En physique, la loi de l’élasticité décrit la capacité d’un objet à se déformer sous une force avant de retrouver sa forme initiale — c’est cette même qualité qui fait qu’une balle de tennis rebondit après avoir touché le sol. Selon la gravité, elle est faite pour tomber. La balle s’appuie ensuite sur sa force pour avancer plus loin. Pour un entrepreneur, cette capacité de rebond est essentielle : tomber, absorber le choc, puis se redresser et aller de l’avant. Mais la clé, c’est la matière. Plus l’entrepreneur est « élastique », c’est-à-dire flexible et préparé aux aléas, plus il rebondit haut après la chute.

Le rebond organique

Les entrepreneurs peuvent aussi s’inspirer de la biologie : comme une branche qui plie sous le vent, l’entrepreneur a le choix entre casser ou s’adapter pour pousser dans une nouvelle direction. Le « rebond biologique » est un processus d’adaptation et de survie, mais aussi de croissance. Parfois, il peut être plus constructif de savoir pivoter avant de se briser. Chaque mouvement de redressement est une opportunité de sauvegarder son entreprise, de se réinventer, d’apprendre, et de mieux affronter les vents à venir, qu’ils soient contraires ou poussent vers le succès. Comme le dit le proverbe japonais, « tomber sept fois, se relever huit ». L’important est de ne pas rester à terre et d’évoluer.

La chimie entrepreneuriale

Rebondir, c’est aussi une question de chimie : trouver les bons catalyseurs, ceux qui accélèrent les réactions nécessaires au changement. Pour un entrepreneur, ces catalyseurs peuvent être des partenaires, des mentors, ou encore des réseaux comme Les Rebondisseurs Français, qui apportent le soutien nécessaire, partagent des expériences et permettent de transformer chaque épreuve en (opp)or(tunité). Cette alchimie entre pairs peut être une bouffée d’oxygène et accélérer des solutions. Et comme en chimie, parfois une étincelle suffit à provoquer une réaction en chaîne. Le bon mélange d’énergie, de soutien, et d’opportunités permet de transformer un obstacle en formule de croissance, un échec en un rebond explosif.

Alors, osez trouver vos catalyseurs : rejoignez des réseaux, échangez avec des pairs, et donnez-vous toutes les chances de provoquer la prochaine étincelle qui vous fera avancer !