Dans un monde en pleine mutation, où la transition écologique et la relocalisation des activités industrielles prennent une place prépondérante, la valorisation du « Fabriqué en Val-de-Marne » émerge comme une évidence. En tant que président de la CCI Val-de-Marne, je m’engage à mettre en avant le dynamisme et le savoir-faire exceptionnel de notre territoire.

Notre département regorge de pépites industrielles et il est essentiel de renforcer les liens entre elles pour stimuler une économie circulaire et responsable et catalyser les synergies pour un Val-de- Marne prospère.

Les entreprises ayant signé la charte du Fabriqué en Valde- Marne sont les ambassadrices

de notre territoire et de notre savoir-faire. Notre ambition commune est de créer un dynamisme autour de ce label, de mettre en avant les TPI PMI et ETI et, de privilégier les collaborations locales. Nous voulons dire aux entreprises qui cherchent une implantation : Tentez l’expérience Val-de-Marne vous ne sera pas déçues !

Concrètement, Fabriqué en Val-de-Marne ce sont des rendez-vous tout au long de l’année : Rencontres des entreprises ambassadrices, rendez-vous de l’emploi productif, soirée de l’attractivité portée avec les trois établissements publics territoriaux du département, participation à la semaine de l’industrie, salon Made in France et le 19 novembre 2024 la première édition d’Effervescence 94 à Créteil.

Le réseau du Fabriqué en Val-de-Marne porté par la CCI94 devient le symbole d’une communauté engagée – Entreprises, établissements publics territoriaux, Chambre de commerce, préfecture, conseil départemental, MEDEF, CPME… et plus encore – autour d’un seul but : faire rayonner notre territoire par l’excellence de ses entreprises !