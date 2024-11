Temps de lecture estimé : 2 minutes

New York pour les artistes : que voir en tant que passionné de l’art

Au monde, il existe peu d’endroits qui peuvent égaler la ville de New York en termes de richesses artistiques. Dans cette ville américaine, l’art est une tradition. En témoignent les dizaines de musées d’art à l’exemple du Metropolitan Museum of Art qu’on y trouve. Prêt pour l’exploration des lieux qui transmettent l’expression de l’art de la ville de New York ? C’est parti !

Le Metropolitan Museum of Art

C’est le plus grand musée d’art de toute l’Amérique, du Nord au Sud. C’est aussi logiquement l’un des musées les plus visités au monde. Le Metropolitan Museum of Art est situé sur la Cinquième Avenue. Ses murs sont remplis d’histoire, vous faisant voyager plus de 5 000 ans en arrière.

Découvrez-y les sarcophages égyptiens qui vous transportent dans l’Égypte antique. Admirez les meilleures peintures réalisées par Picasso comme Les Demoiselles d’Avignon. Vous pouvez voir l’aperçu de la peinture de Picasso avec Hellotickets. La grandeur de ce colosse historique et culturel est telle qu’il se dresse sur un espace pouvant contenir 38 terrains de football.

Le musée Solomon R. Guggenheim

Le musée Solomon R. Guggenheim attire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est l’œuvre de l’architecte américain Frank Lloyd Wright qu’on ne présente pas. Il se singularise par sa forme spirale qui attise les curiosités.

Chaque année, le musée accueille de grandes expositions d’art qui sont dédiées aux artistes contemporains. Hormis son aspect historique, il constitue donc une excellente attraction pour les amoureux de l’art moderne.

Le musée d’art moderne ( Museum of Modern Art )

Le Museum of Modern Art est un autre poids lourd de l’architecture et de l’art new-yorkais. Il est dressé sur 708 000 pieds carrés et comporte 7 étages et veut ravir la vedette au Metropolitan Museum of Art qui reste le plus emblématique. Une visite guidée pendant votre séjour à New York vous permettra de découvrir les oeuvres d’art des artistes célèbres comme :

Marcel Duchamp ;

Jackson Pollock ;

Frida Kahlo.

Une projection de cinéma est également prévue dans le sous-sol du musée. Assistez-y pour marquer davantage votre visite. En vous promenant le long du jardin, vous pouvez aussi voir les peintures des artistes d’aujourd’hui.

Le New Meseum

Laissez-vous envahir par la fraîcheur de l’art contemporain qui dégage de ce musée. Eh oui, le New Museum ( Nouveau musée ) porte bien son nom. Toujours à la pointe de l’évolution, son apparence elle seule est frappante et unique.

Le monument est dressé sur 7 étages, ce qui a l’air de boîtes empilées. Il se démarque comme le seul et véritable musée d’art contemporain par ses nombreuses innovations. Il a aussi la réputation de mettre en lumière les artistes délaissés par les institutions conservatrices qui promeuvent plus l’art traditionnel.

Le Rubin Museum of Art

Ce musée vous séduira plus particulièrement si vous êtes un amoureux du Yoga. Le Rubin Museum of Art est en effet un mélange d’art et de méditation. Il est dédié aux idées, à la culture et à l’art des régions de l’Himalaya. Ses 38 000 oeuvres d’art couvrent 1 500 ans et comprennent entre autres :

Des tapisseries religieuses ;

Des sculptures dorées ;

Un sanctuaire bouddhiste.

Offrez-vous un voyage intérieur en pratiquant la méditation de conscience tout en explorant l’un des plus grands musées de New York.

La Neue Galerie

Ne confondez pas ce musée avec le New Museum ! La Neue Galerie est un musée consacré à l’art allemand et autichien. Une visite de ce musée vous donnera l’opportunité de découvrir Portrait d’Adele Bloch-Bauer I de Gustav Klimt. Explorez les œuvres d’art d’Egon Schiele, de Walter Gropius et d’Oskar Kokoschka qui ne sont pas des moindres.

Avec tant de lieux artistiques à découvrir, New York est une destination incontournable pour les passionnés d’art. Pour explorer encore plus de sites artistiques, consultez cet article.