Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? LiveArts

Quoi ? Des animations pour les seniors

Animer la vie des seniors, c’est l’objectif de l’entreprise LiveArts. Et ce au sein des Ehpad, des résidences ou encore des maisons de repos.



« Dans notre société, la fin de vie est souvent peu considérée », c’est le constat que tire Amanda Blyau, fondatrice de LiveArts. Avec cette plate-forme, la jeune entrepreneure souhaite donner vie à des projets artistiques dans les Ehpad et dans les différents établissements qui accueillent des seniors (résidences seniors, hôpitaux, maisons de repos, etc.). Créée en 2019, pendant la période covid, l’entreprise a été imaginée pour améliorer les conditions de vie des seniors. « La mise en lumière à cette époque de la condition des seniors a fait sens puisque c’est au cœur de ma démarche entrepreneuriale » poursuit l’entrepreneure. L’intérêt également de l’entreprise est d’apporter des animations de meilleure qualité aux seniors, car ce n’est hélas pas toujours le cas. On pense notamment aux différents cas Orpéa, qui avaient mis en exergue des phénomènes de maltraitance dans les Ehpad du groupe.

L’animation : un essentiel dans la vie des seniors

« On observe dans certains cas, un manque de respect pour nos seniors, qui ont construit le pays dans lequel on est aujourd’hui. Parfois en termes d’animations c’est catastrophique ! », s’alarme Amanda Blyau. Et justement l’animation, c’est ce que propose LiveArts. En clair, la plate-forme recense un catalogue d’intervenants : des musiciens, thérapeutes, coachs sportifs, artistes, magiciens, etc. Une recette qui séduit puisqu’au-delà des spectacles les seniors ont besoin également d’un lien social avec les jeunes générations notamment. Un accompagnement intergénérationnel qui permet à la fois de créer une relation directe et d’échanger autour d’un art.

Selon la créatrice de LiveArts, « l’animation reste essentielle dans la vie des seniors, c’est à placer au même niveau que la santé physique, c’est du 50/50. » En effet, le quotidien en maison de retraite n’est pas toujours très simple, ainsi préserver la santé mentale est primordial. Les Ehpad peuvent alors réserver une prestation directement en ligne. L’entreprise s’occupe aussi du suivi et de l’analyse des datas à travers un logiciel intégré à la plate-forme. Ce qui leur permet de suivre le rythme des animations et proposer s’il le faut des améliorations.

Un marché compliqué

LiveArts a fait l’acquisition d’une société qui s’appelle Entrelp début septembre, qui était leader dans le secteur de l’intergénérationnel. Ainsi la start-up a commencé à travailler en collaboration avec d’autres entités liées à ce sujet comme Artora. Un marché porteur puisque les Ehpad ont un budget restreint, ce qui les pousse à se tourner vers la plate-forme d’animation pour trouver une alternative moins chère qu’une prestation d’un professionnel et qui complète également les activités gérées en interne. L’entreprise touche alors des commissions lors de réservations directement sur le site et fonctionne également par abonnement en ce qui concerne la collecte et l’analyse de data.

Néanmoins les établissements restent encore frileux à l’idée de dédier un budget conséquent au loisir. « L’animation ce n’est pas la dernière roue du carrosse ! » martèle Amanda Blyau. En effet, elle constate que la plupart des résidences sont privées et coûtent environ 3 000 euros par mois par résident. Et même avec ce coût élevé certaines structures refusent de payer des animations qui sont autour de 20 euros par heure et par personne. « La stimulation sociale joue un rôle important dans la vie des séniors. Ils ont le droit de finir leur vie dans un cadre agréable », conclut, à raison, la fondatrice de LiveArts.