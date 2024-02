Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Ernesti

Quoi ? Une plate-forme pour faciliter les gardes de nuit à domicile des personnes en perte d’autonomie

Au cœur du dilemme sociétal que représente l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, se trouve Ernesti, une entreprise novatrice qui offre une réponse aux besoins de nombreux aidants familiaux et de leurs proches. Fondée par Quentin et Séverine Zakoian, Ernesti établit une connexion précieuse entre les aidants à la recherche d’une présence nocturne pour leurs proches et des étudiants en santé.

Ernesti, quèsaco ?

« Le meilleur endroit où vivre est chez soi, mais rien n’est mis en place la nuit. Alors nous faisons tout pour que les personnes puissent vivre sereinement à leur domicile », déclare Quentin Zakoian. Ainsi, chaque étudiant est soigneusement sélectionné après un entretien et une vérification de son profil est opérée par Ernesti. « Ni soins ni ménages, l’étudiant est là pour rassurer l’accompagné, prendre le temps de discuter avec lui, et bien sûr prévenir en cas de problème », précise-t-il.

De plus, en offrant une présence nocturne non seulement rassurante mais également enrichissante, Ernesti transforme la manière dont les étudiants en santé s’engagent auprès des personnes âgées. « Nos étudiants ont tous la vocation d’aider, ils en feront leur métier. Accompagner une personne en perte d’autonomie leur permet d’apprendre le savoir-être que leur enseignement théorique ne saurait leur amener », explique le cofondateur.

Ainsi, que vous ayez entendu parler d’Ernesti sur Internet ou via des acteurs locaux comme les assistantes sociales des hôpitaux, des gestionnaires de cas, des centres communaux d’action sociale (CCS), des centres locaux d’information et de coordination (CLIC), ou encore des mairies, le premier contact se fait en ligne. Rien de plus simple, il suffit d’envoyer une demande et de directement prendre rendez-vous avec un des conseillers d’accompagnement de la structure.

Aux origines d’Ernesti

L’histoire d’Ernesti commence avec une idée simple mais révolutionnaire comme nous l’explique Quentin Zakoian : « L’idée est venue lorsque que ma sœur, actuellement directrice générale d’Ernesti et psychologue clinicienne de la santé, était étudiante ». Inspirés par les besoins concrets des aidants familiaux au sein de leur entourage, les faux jumeaux ont lancé une phase pilote en 2017, qui a rapidement évolué pour répondre à une demande croissante.

Ernesti est donc née de la nécessité de trouver une solution pour les aidants familiaux confrontés au défi de la gestion des nuits avec leurs proches en perte d’autonomie. Quentin Zakoian poursuit : « Nous avons réalisé qu’il y avait un manque crucial de présence humaine la nuit, ce qui conduisait souvent à des placements en institution. C’est ainsi que nous avons développé notre concept unique d’accompagnement nocturne par des étudiants en santé ». Concrètement, le modèle d’entreprise est assez simple : la famille paie pour une nuit à la fois l’étudiant, les cotisations sociales, et la rémunération d’Ernesti.

Des étudiants qui « s’auto-organisent »

Aujourd’hui, Ernesti continue de croître et d’évoluer, avec des milliers de familles et d’étudiants qui bénéficient de son service. « D’ailleurs nous ne sommes pas loin de passer la barre des 20 000 inscriptions d’étudiants en santé sur notre plate-forme », déclare Quentin Zakoian, ce qui souligne alors l’impact positif de l’entreprise.

Ernesti s’efforce également de simplifier la vie des aidants familiaux grâce à une technologie innovante. « En plus de cette mission de mise en relation, nous proposons toute une application mobile et Web qui permet de suivre les observations des accompagnateurs, explique Quentin Zakoian, nous proposons un calendrier partagé et collaboratif en ligne, parce que nous avons la particularité de laisser nos étudiants (appelés chouettes en référence au nom de l’entreprise*) s’auto-organiser en équipe pour arriver à répondre aux besoins de la famille ».

Et à l’avenir ?

Ernesti entend à l’avenir mettre davantage l’accent sur la formation continue des étudiants et sur la construction d’une communauté engagée. C’est ce que nous confie son président : « Nous aimerions ajouter des formations aussi à nos chouettes pour qu’elles puissent s’aider entre elles ».

Avec une vision centrée sur l’innovation et le bien-être des personnes en perte d’autonomie, Ernesti se positionne comme un leader dans le domaine de l’accompagnement nocturne. Voilà un réel phare dans la nuit pour de nombreuses familles françaises qui ne souhaitent pas faire appel aux services des Ehpad…

*Ernesti est une race de chouette