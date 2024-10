Temps de lecture estimé : 2 minutes

Il n’est pas toujours simple pour un manager de gérer une diversité d’âge dans ses équipes. Par Lara Bertola, professeure RH et Management à Rennes School of Business.



TRIBUNE. Le vieillissement démographique modifie le paysage du travail, avec une part croissante de travailleurs âgés de 55 ans et plus. Les entreprises doivent adapter leurs stratégies de gestion pour exploiter les atouts de chaque génération, afin de créer des environnements inclusifs et performants. Les recherches montrent que l’intégration intergénérationnelle, si elle est bien menée, peut devenir un puissant levier de performance.

Valoriser les compétences à tout âge

Les équipes multigénérationnelles représentent une opportunité stratégique pour les entreprises. Les programmes de mentorat intergénérationnel, en particulier, ont un impact positif sur la performance des équipes, augmentant les gains jusqu’à 10 % et la satisfaction des employés de 12 % (Cegos, 2023). En encourageant le partage de savoir-faire entre les générations, le mentorat permet de renforcer la cohésion d’équipe et d’améliorer les performances globales (Dahmani, 2022).

Pour tirer pleinement parti de la diversité générationnelle, les entreprises doivent mettre en place des politiques de gestion flexibles, telles que les horaires aménagés, le télétravail ou le temps partiel, qui favorisent le maintien en emploi des seniors tout en répondant aux besoins variés des collaborateurs (Gratton & Scott, 2016). Cette approche personnalisée contribue à renforcer l’engagement des employés et à attirer des talents de tous âges.

Dépasser les stéréotypes

Malgré les avantages bien établis de la diversité générationnelle, les stéréotypes liés à l’âge persistent. En France, 38 % des travailleurs de plus de 50 ans déclarent avoir été victimes de discriminations liées à leur âge (Apec, 2024). Pour promouvoir un environnement inclusif, les entreprises doivent sensibiliser leurs équipes à l’importance de la diversité d’âge. Des formations sur les biais générationnels et des initiatives visant à renforcer la collaboration intergénérationnelle sont essentielles pour déconstruire ces préjugés (Institut Montaigne, 2019).

Les jeunes managers doivent également démontrer leurs compétences tout en reconnaissant la valeur de l’expérience des collaborateurs plus âgés. Une gestion émotionnellement intelligente, qui valorise les contributions de chaque membre de l’équipe, peut améliorer le respect et la confiance, et favoriser un environnement de travail inclusif (Goleman, 1995). En surmontant les perceptions négatives, les entreprises peuvent mieux exploiter les atouts de leurs équipes multigénérationnelles et renforcer leur compétitivité.

En transformant les défis liés au vieillissement démographique en opportunités, les entreprises peuvent non seulement améliorer leurs performances, mais aussi créer un environnement de travail innovant et résilient à long terme.

Références