Architecte de formation, Jean-François Faure fait partie de ces entrepreneurs qui réussissent parce qu’ils ont su, à un moment donné, trouver le bon filon. Pour le Bordelais, le succès passe par le groupe AuCOFFRE, une référence sur le marché des métaux précieux.

Voilà un serial-entrepreneur. Ou un entrepreneur pur jus. Jean- François Faure est d’abord architecte, en indépendant. « L’architecture c’est sympa, mais sur Bordeaux c’est chacun son tour », lui a-t-on répété. Pas de place sur ce créneau, alors ce fils d’agriculteurs s’essaie à tout ou presque : la création de sites Web et le référencement avec l’essor d’Internet entre 1995 et 2000 et puis la traduction. Problème, avec l’arrivée de Google, notre électron libre n’a pas l’intention de devenir « la régie publicitaire » du mastodonte américain. Pour la traduction, même chose, Jean-François Faure comprend assez vite que la communication et la traduction font partie des premiers budgets coupés en cas de crise… Trop risqué donc. Non, pour cet obsessionnel il fallait trouver le créneau intemporel, qui lui assure la liberté tant recherchée. L’or évidemment…

Une affaire en or

« L’or résiste à toutes les crises. C’est une épargne résiliente et il rassure les gens, nous confie Jean-François Faure, je ne suis pas un passionné de métaux précieux à l’origine, mais j’étais en quête de liberté… et l’or le permet ». Loin de l’entrepreneur qui a fait de sa passion un travail, on a là affaire à un esprit pragmatique et rationnel. Jean-François Faure lance, seul, AuCOFFRE en 2009 : une plate-forme numérique dédiée à la conservation et à la transaction de métaux précieux. « Imaginez un eBay des métaux précieux, sauf qu’au lieu de livrer les produits achetés, il est possible de les stocker et de les revendre quand on le souhaite », illustre l’entrepreneur. On ajoute des métaux précieux dans son panier et on les gère comme on l’entend. L’idée fait un carton, preuve que le besoin était là. Aujourd’hui, AuCOFFRE accueille plus de 30 000 clients actifs pour un total de 500 millions d’euros conservés. Après la plate-forme AuCOFFRE en 2009, place à Vera Carte (puis VeraCash) : un compte et une carte de paiement adossés à l’or ! Insatiable, le bâtisseur

bordelais ne s’arrête pas là avec le lancement de CrypCool en 2023, plate-forme d’achat et vente de cryptoactifs. Quelques mois auront suffi pour déjà accueillir 600 clients, et ainsi 4 millions d’euros en Bitcoin ou Ethereum à devoir garder précieusement.

Un manager qui a su se remettre en question

Des échecs, il y en a eu aussi. D’abord parce que Jean-François Faure s’est longtemps cherché avant de trouver son business. Mais il admet avoir commis quelques erreurs : « Avec AuCOFFRE par exemple j’ai raté mon virage à l’international, parce que ce n’est pas mon domaine, et pourtant je sais que nos solutions ont le potentiel de briller au-delà de nos frontières. » Jean-François Faure a dû revoir sa copie aussi en termes de management. « À mes débuts, dans l’agence de référencement c’est mon associée, plus âgée, qui jouait le rôle de la manager […] Quand vous avez 25 ans et que vous devez encadrer des collaborateurs qui ont 20 ans de plus que vous, ce n’est pas simple », reconnait-il. Au sein d’AuCOFFRE, l’entrepreneur doit manager une équipe grandissante, 50 collaborateurs aujourd’hui. « J’ai usé de micromanagement longtemps, je me suis rendu compte après que ce n’était pas constructif […] La plus grande qualité pour un entrepreneur est de savoir bien s’entourer pour avoir confiance dans ses équipes et ainsi déléguer davantage », défend Jean-François Faure.

D’autres idées en tête ? « Je veille à mener ce projet encore plus loin, il reste des choses à faire, à l’international notamment. Je suis un créatif, alors je compte bien me consacrer jusqu’au bout à cette entreprise, avant peut-être de penser à autre chose. Mais le chemin est encore long ».

LES DATES CLÉS DU GROUPE AUCOFFRE

→ 2009 : lancement d’auCOFFRE.com

→ 2012 : création de la Vera Carte

→ 2015 : lancement de Vera Cash

→ 2023 : naissance de CrypCool

GEOFFREY WETZEL ET JEAN-BAPTISTE LEPRINCE