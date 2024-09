Temps de lecture estimé : 2 minutes

Elle est devenue l’une des références du personal branding en France. À quoi cela sert d’être compétent si personne ne le sait ? Serial-entrepreneure, Caroline Mignaux accompagne les marques et individus dans leur quête de visibilité, notamment à travers son agence, son podcast… et plus récemment son livre – pratico pratique.

Enfant, j’adorais me rendre utile […] Faire des massages, aider les voisins, faire du baby-sitting, aller chercher le courrier, etc. », nous confie d’emblée Caroline Mignaux. Depuis, les années ont certes défilé mais elles ont su laisser intacte l’envie de la jeune entrepreneure d’aider les autres. Comment ? grâce au growth marketing ! Au quoi ? Créer de la croissance grâce au marketing si vous préférez… Mais encore ?

Une as du marketing

Amoureuse des États-Unis et notamment de New York, Caroline Mignaux fait ses débuts dans le marketing au sein de

TOUT LE MONDE A QUELQUE CHOSE À RACONTER. CHACUN EST LE CEO DE SA PROPRE VIE

grandes entreprises : Volvic, Maison Kayser, Daniel Crémieux. Les US ont souvent une longueur d’avance dans le business, et le growth marketing n’échappe pas à la règle. C’est outre-Atlantique que la jeune femme se forme à ce qui est devenu incontournable aujourd’hui : développer sa visibilité pour créer des opportunités de croissance. Pragmatique, l’ex-salariée a rapidement compris qu’il y avait un créneau à prendre : « Les métiers neufs ont cet avantage de mettre tout le monde sur un pied d’égalité […] Pas de senior ni de junior ! » Et c’est parce qu’il y a tout à faire qu’elle décide de se lancer. Les

entreprises créées se succèdent : Reachmaker, Refer, Agence Personnelle… toutes liées à cette idée de faire grandir une marque (ou un individu) !

Mais en 2021, la notoriété de Caroline Mignaux dans son secteur prend une autre tournure

avec la création du podcast Marketing Square : plus de 70 000 écoutes par mois ! L’influenceuse, entre temps devenue top voice LinkedIn, donne tous les conseils pour mieux vendre et mieux se vendre. L’entrepreneure en est convaincue, et elle le martèle

dans son premier ouvrage – From zero to hero, bâtir son influence sur les réseaux – tout le monde a quelque chose à raconter, « chacun est le CEO de sa propre vie ». Avec un élément clé : créer un business autour de soi et non l’inverse… devise d’un véritable

électron libre.

Dompteuse d’algorithme

Briser l’auto-censure. Caroline Mignaux invite celles et ceux qui le souhaitent à oser prendre la parole sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn (où se concentrent tous les acteurs business). Comme elle, apprenons à dépasser la peur du jugement, de la vulnérabilité et sortons de cet adage très franco-français : « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Non, pour la voix du marketing en France, « il est temps d’investir dans votre meilleure ressource, vous-même ! ». Son livre, paru récemment aux éditions Eyrolles (3 800 exemplaires vendus en deux semaines) rassemble toutes les techniques pour réussir son personal branding, gage d’opportunités et de CA.

Podcasteuse, inf luenceuse, entrepreneure, conférencière… Caroline Mignaux multiplie les casquettes mais toujours, ou presque, sur son thème de prédilection. D’abord être reconnue dans son domaine avant d’aller sur d’autres terrains, c’est son credo. Surtout, elle affirme ne pas se projeter au-delà de trois mois : « Trop prévoir vous enferme dans des cases et restreint votre liberté », estime celle qui avance au jour le jour. Dans le prologue de son bouquin, elle le concède et l’assume : « Ce livre n’a pas été écrit en trois, ni en six mois. Mais plutôt en quelques nuits blanches. » Être soi-même, condition sine qua non pour réussir sur les réseaux sociaux…

Qui l’eût cru ?