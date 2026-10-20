Entreprendre autrement

Le premier grand rendez-vous national consacré à l’entrepreneuriat et au handicap.

Créer, développer, rebondir. Un rendez-vous pour croiser les expériences, faire émerger des solutions et ouvrir de nouvelles perspectives à l’entrepreneuriat.

Fondé par Jean-Baptiste Leprince et Didier Roche, le salon est placé sous la présidence d’honneur de Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France.

Participer au salon Découvrir le programme

Entrée visiteurs gratuite, sur inscription.

Cour intérieure de la CCI Paris Île-de-France au coucher du soleil.
Le rendez-vousMercredi 18 novembre 2026

À l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).

Le lieuCCI Paris Île-de-France11 Rue Léon Jouhaux, 75010 Paris
L’accueil du publicDe 14 h à 18 h
À l’initiative du salon

Les fondateurs

  • Jean-Baptiste LeprinceEntrepreneur engagé
  • Didier RocheEntrepreneur engagé

Président d’honneur

Dominique Restino

Président de la CCI Paris Île-de-France

Le rendez-vous

Des parcours singuliers.
Une ambition commune.

Comment créer son entreprise avec un handicap ? Comment poursuivre son activité lorsqu’un accident ou une maladie change la donne ? Et comment l’entreprise peut-elle faire évoluer les regards ?

Entreprendre autrement réunit entrepreneurs, dirigeants, entreprises et acteurs de l’emploi autour de ces questions. Au programme : des témoignages, des conférences et des rencontres pour partager des expériences et découvrir des solutions concrètes.

Un événement gratuit, ouvert au grand public, organisé à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.

Entreprendre
avec un handicap

Créer et développer son activité, trouver les bons appuis et faire grandir son projet.

Continuer
à entreprendre

Poursuivre ou reconstruire son parcours professionnel après un accident ou une maladie.

Changer
le regard

Faire évoluer les pratiques, créer des collaborations et ouvrir de nouvelles perspectives.

Trois espaces pour se rencontrer

S’inspirer.
Échanger. Agir.

Préprogramme
Les horaires et les contenus ci-dessous sont provisoires et pourront évoluer.

L’AgoraPlénière et temps forts · 14 h – 18 h
  1. 14 h

    Accueil du public

    Ouverture du salon et découverte des espaces.

  2. 14 h 30 – 15 h

    Ouverture officielle

    Pourquoi parler d’entrepreneuriat et de handicap aujourd’hui ? Présentation d’un manifeste.

  3. 15 h – 16 h

    La grande plénière*

    « Entreprendre avec un handicap : obstacle, force ou avantage ? »

  4. 16 h – 17 h

    Partenaires et donneurs d’ordre*

    Présentation des acteurs engagés et de leurs initiatives.

  5. 17 h 30 – 18 h

    Clôture et perspectives

    Retour sur le manifeste et prochaines étapes de l’initiative.

L’AuditoriumParcours et témoignages · 16 h – 17 h 30
  1. 16 h – 16 h 45

    Créer et développer avec un handicap*

    Des parcours de création d’entreprise et des activités construites autour du handicap.

  2. 16 h 45 – 17 h 30

    Ils n’avaient pas prévu de devenir handicapés*

    Accident, maladie, reconstruction : continuer à entreprendre lorsque le parcours change.

Les LoungesSolutions et rencontres · En continu de 14 h à 18 h

Des espaces thématiques pour poser vos questions et rencontrer les acteurs qui peuvent accompagner votre projet.

  • Créer & développer

    Lancer et faire grandir son entreprise.

  • Financer son projet

    Explorer les solutions de financement de son activité.

  • Prévoir & s’assurer

    Protéger l’entrepreneur et son entreprise.

  • Handicap, tech & IA

    Découvrir des outils pour faciliter le travail au quotidien.

  • Acheter et travailler avec un TIH

    Créer des collaborations avec des travailleurs indépendants handicapés.

  • Étudier & se former

    Acquérir des compétences et entreprendre dès ses études.

Ambassadeurs

Les voix que nous souhaitons réunir*

Dirigeants, entrepreneurs, personnalités publiques, sportifs, artistes et acteurs engagés autour d’une même ambition : faire de l’entrepreneuriat un véritable levier d’inclusion.

  • Philippe Croizon
  • Virginie Delalande
  • Virginie Dubost
  • Camille Galliard-Minier
  • Thibaut Guilluy