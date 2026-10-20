Entreprendre
avec un handicap
Créer et développer son activité, trouver les bons appuis et faire grandir son projet.
Le premier grand rendez-vous national consacré à l’entrepreneuriat et au handicap.
Créer, développer, rebondir. Un rendez-vous pour croiser les expériences, faire émerger des solutions et ouvrir de nouvelles perspectives à l’entrepreneuriat.
Fondé par Jean-Baptiste Leprince et Didier Roche, le salon est placé sous la présidence d’honneur de Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France.
Entrée visiteurs gratuite, sur inscription.
À l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).
Dominique Restino
Président de la CCI Paris Île-de-France
Comment créer son entreprise avec un handicap ? Comment poursuivre son activité lorsqu’un accident ou une maladie change la donne ? Et comment l’entreprise peut-elle faire évoluer les regards ?
Entreprendre autrement réunit entrepreneurs, dirigeants, entreprises et acteurs de l’emploi autour de ces questions. Au programme : des témoignages, des conférences et des rencontres pour partager des expériences et découvrir des solutions concrètes.
Un événement gratuit, ouvert au grand public, organisé à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.
Créer et développer son activité, trouver les bons appuis et faire grandir son projet.
Poursuivre ou reconstruire son parcours professionnel après un accident ou une maladie.
Faire évoluer les pratiques, créer des collaborations et ouvrir de nouvelles perspectives.
Préprogramme
Les horaires et les contenus ci-dessous sont provisoires et pourront évoluer.
Accueil du public
Ouverture du salon et découverte des espaces.
Ouverture officielle
Pourquoi parler d’entrepreneuriat et de handicap aujourd’hui ? Présentation d’un manifeste.
La grande plénière*
« Entreprendre avec un handicap : obstacle, force ou avantage ? »
Partenaires et donneurs d’ordre*
Présentation des acteurs engagés et de leurs initiatives.
Clôture et perspectives
Retour sur le manifeste et prochaines étapes de l’initiative.
Des espaces thématiques pour poser vos questions et rencontrer les acteurs qui peuvent accompagner votre projet.
Lancer et faire grandir son entreprise.
Explorer les solutions de financement de son activité.
Protéger l’entrepreneur et son entreprise.
Découvrir des outils pour faciliter le travail au quotidien.
Créer des collaborations avec des travailleurs indépendants handicapés.
Acquérir des compétences et entreprendre dès ses études.
Dirigeants, entrepreneurs, personnalités publiques, sportifs, artistes et acteurs engagés autour d’une même ambition : faire de l’entrepreneuriat un véritable levier d’inclusion.