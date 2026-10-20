Le rendez-vous Des parcours singuliers.

Une ambition commune.

Comment créer son entreprise avec un handicap ? Comment poursuivre son activité lorsqu’un accident ou une maladie change la donne ? Et comment l’entreprise peut-elle faire évoluer les regards ?

Entreprendre autrement réunit entrepreneurs, dirigeants, entreprises et acteurs de l’emploi autour de ces questions. Au programme : des témoignages, des conférences et des rencontres pour partager des expériences et découvrir des solutions concrètes.

Un événement gratuit, ouvert au grand public, organisé à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.