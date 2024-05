Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’operating partners day se tiendra le 30 mai à Paris. EcoRéseau Business est partenaire de cet événement, sous le parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.



Après une première réussie, place à la seconde édition. Grâce à l’initiative d’I&S Adviser – premier réseau d’operating partners en France fondé par Isabelle Saladin – la France, tout comme les États-Unis, a elle aussi son rendez-vous annuel dédié aux operating partners. Le thème de cette nouvelle édition : « Les nouveaux leviers pour sécuriser la croissance et la rentabilité des entreprises ».

« Un entrepreneur multirécidiviste, un dirigeant fonctionnel de haut niveau […] Un jour, après des années d’expérience dans le monde de l’entreprise et du réel, il a décidé de venir servir ses pairs et les accompagner sur des virages stratégiques ». Ce pourrait être la définition de l’operating partner, selon les mots d’Isabelle Saladin, présidente d’I&S Adviser et à la tête de l’Operating Partners Day qui se déroulera le 30 mai. Operating partner, c’est un métier, né aux États-Unis lors de la crise des subprimes en 2008 et arrivé en France il y a 7 ou 8 ans. Notamment parce que la culture entrepreneuriale – liée au trio échec, rebond et réussite – a mis du temps à gagner notre pays, « davantage tourné vers la science », estime Isabelle Saladin.

Une figure de l’ombre

Isabelle Saladin le précise d’emblée : « Le chef d’entreprise ne confie pas les clés, même temporairement, à un operating partner […] Personne ne remplace un dirigeant. Simplement, il arrive qu’un chef d’entreprise ressente le besoin de s’entourer et de faire appel à un regard extérieur et légitime pour prendre les meilleures décisions pour son entreprise ». Bref, dit autrement, cela suppose une hauteur de vue, une lucidité et surtout une humilité pour accepter de se faire aider. « Plus le contexte économique et géopolitique se complexifie, et moins une seule personne peut réussir », défend la présidente d’I&S Adviser.

L’operating partner, lui, reste dans l’ombre. Et dans le concret. C’est bel et bien lui que l’on sollicite pour accompagner les dirigeants sur les stratégies liées au développement à l’international, la réussite d’une levée de fonds, l’atteinte d’objectifs précis… Entre autres. Tout ce qui relève de l’opérationnel et qui aura un impact fort sur l’avenir d’une entreprise. Tout ce que l’operating partner a vécu lors de son expérience entrepreneuriale.

David Douillet, invité de marque

Partage de « best practices » grâce à des interventions de choix, témoignages, rencontres et networking… l’Operating Partners Day promet d’être un rendez-vous complet. À 12 heures par exemple, vous pourrez écouter Michel de Rovira (fondateur de Michel et Augustin) sur le thème : « Entrepreneur et investisseur, trouvez l’alignement pour sécuriser les besoins opérationnels ? ». Et à 16 h 15, à quelques semaines des Jeux olympiques et paralympiques, vous retrouverez l’intervention de David Douillet, le champion de judo devenu entrepreneur et investisseur, via notamment Harvey Immobilier. La résilience, valeur que l’on retrouve aussi bien chez les sportifs que chez les entrepreneurs, sera au cœur de son propos.

L’Operating Partners Day attend entre 200 et 300 personnes, dont 30 % d’operating partners et 15 % d’entreprises. Des patrons de fonds d’investissement seront également présents, « tout le monde pourra s’y retrouver », ajoute Isabelle Saladin. Le réseau, n’est-ce pas l’une des clés de la réussite pour tout entrepreneur ?