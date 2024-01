Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mouvement agricole : le temps du deuil · C’est une immense peine qui a frappé notre pays, mardi 23 janvier, lorsque nous avons appris le tragique décès d’Alexandra Sonac et de sa fille de 12 ans, Camille. Les deux victimes ont été fauchées par un chauffard en marge d’un blocage agricole dans l’Ariège. S’il reste à préciser les conditions exactes du drame, il apparaît que le conducteur, de nationalité arménienne, était sous « OQTF ». Une famille brisée dont il ne reste que le père et une autre petite fille, tous deux blessés. « Alexandra ne vivait que pour son métier, elle se battait pour le monde agricole, fière de nourrir la France », déclare à Sud Ouest Sébastien Durand, éleveur de brebis et maire du village de la victime.

Nucléaire : la production mondiale bat un record · La demande mondiale d’électricité va croître de 3,4 % par an d’ici à 2026. Bien entendu, la Chine, l’Inde et l’Asie en général tirent la demande vers le haut. Ainsi, pour répondre à ce formidable défi, faudra-t-il produire davantage sans pour autant mettre à mal le climat. Voilà pourquoi le nucléaire (allié dans une moindre mesure aux renouvelables) apparaît comme le modèle idoine pour concilier les exigences. Sa production mondiale devrait battre un nouveau record (+3 % par an d’ici à 2026) selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Rappelons que Pékin et Moscou sont les premiers producteurs d’uranium. En Europe, de très nombreux pays comme la Suède ou les Pays-Bas sont en train de réaliser le grand tournant atomique.

Trump tue le match chez les Républicains · Un mouvement qui semble inarrêtable. Aux États-Unis d’Amérique, Trump apparaît désormais comme le seul candidat possible pour les Républicains. Après une première victoire dans l’Iowa et le retrait de deux candidats importants, il s’est également imposé dans le New Hampshire, état qui paraissait pourtant difficile pour lui, car doté d’un électorat plutôt modéré et rétif aux outrances. Sa seule challengeuse, la radicale-belliqueuse Nikki Haley, est dans les choux. Celle-ci continue d’affirmer contre l’évidence que « la course est loin d’être terminée ». Prochaine étape : le Nevada.

OVH Cloud va se lancer dans l’IA · C’est un secteur où IA de l’avenir. Voilà pourquoi OVH Cloud se lance à toute allure dans le monde futuriste et exaltant de l’intelligence artificielle. Après une année 2023 en demi-teinte, le groupe spécialiste du cloud entend rebondir et prendre une belle longueur d’avance. « Notre rôle, c’est de démocratiser l’accès à l’IA. Pour introduire la technologie dans le business des entreprises, il faut de la puissance de calcul, des jeux de données étiquetées, des logiciels de type large langage model, ainsi que de l’humain », indique au Figaro Michel Paulin, directeur général de l’entreprise.

Sylvie Vartan va nous dire adieu · Quelle tristesse ! Sylvie Vartan annonce dans l’émission de divertissement Quotidien qu’elle compte donner, en novembre prochain, trois concerts d’adieu au Dôme de Paris. L’icône yéyé accompagne les Français depuis tant d’années, grâce à des chansons appréciées du public comme « L’amour c’est comme une cigarette » ; « La Maritza » ; « Nicolas » ; « La plus belle pour aller danser » ; « J’ai un problème » (en duo avec Johnny) ou encore celle qui est peut-être sa plus belle « Par amour, par pitié ». Nul doute que ses nombreux fans lui rendront un hommage flamboyant. Une page de la chanson française se tourne avec le retrait élégant de cette belle artiste.

