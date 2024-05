Temps de lecture estimé : 2 minutes

La nouvelle promotion French Tech Next 40/120 ⸱ L’ouverture du Salon Vivatech est l’occasion, pour le gouvernement, de dévoiler la liste 2024 des start-ups du French Tech 120 et du Next40. Ce classement permet de dessiner un panorama du paysage start-up, centré sur le haut-potentiel. La promotion 2024, c’est 10,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 30 % des start-ups rentables (hors deep-tech), 88 % de présence à l’international et 16 % d’entreprises industrielles. 11 nouvelles start-ups rejoignent ce club très fermé de 80 entreprises. Rappelons les conditions d’entrée. Elles sont rudes : au moins 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 15 % de croissance annuelle en moyenne sur 3 ans. Dans le Next40, on ne compte pour l’heure qu’une seule dirigeante… Éléonore Crespo, avec Pigment.

Déficit public en France : le FMI s’alarme ⸱ Le FMI enjoint la France à prendre « de nouvelles mesures ». Cela pour endiguer son déficit abyssal. « De nouvelles mesures de consolidation budgétaire sont recommandées à moyen terme en commençant dès 2024, afin de ramener la dette sur une trajectoire descendante », indique l’organisation internationale. Les experts du FMI tablent sur un déficit public à 4,5 % du PIB en 2027, tandis que Bercy, très optimiste, maintient sa prévision à 2,9 %, qualifiant cet objectif de « réaliste et ambitieux ». Le FMI précise que notre niveau d’endettement « expose l’évolution future des finances publiques à une augmentation inattendue des coûts de financement ou à une baisse de la croissance ».

Paris-Match passe sous pavillon LVMH ⸱ Hier joyau de Lagardère Active, le magazine hebdomadaire Paris-Match rejoint l’univers LVMH. Rendez-vous fin juillet pour la signature du protocole d’accord, à hauteur de 120 millions d’euros. Il faudra ensuite passer sous les fourches caudines de l’Autorité de la concurrence, en septembre. Déjà propriétaire du Parisien et des Échos, Bernard Arnault poursuit sa stratégie médiatique, visiblement couronnée de succès. Le capitaine d’industrie avait déjà tenté d’acquérir Paris-Match en 2021.

Privatiser la SNCF ? La proposition Ciotti ⸱ « Une réforme nécessaire pour le pays ». Voilà comment le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti motive sa volonté de privatiser la SNCF. Il compte bien déposer une proposition de loi en ce sens. Sur RMC, le président des LR déclare : « Il faut que cette entreprise soit soumise à la concurrence, qu’il y ait de la liberté ». Éric Ciotti aimerait d’ailleurs faire de même pour France Télévisions. Réponse du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou ? « Je n’ai qu’un mot à dire à Monsieur Ciotti : bon courage ».

Sophie Adenot : une astronaute française ⸱ L’astronaute Sophie Adenot pourrait bien devenir la deuxième française à se rendre dans l’espace. Elle s’envolera aux côtés du Belge Raphaël Liégeois pour intégrer la station spatiale internationale (ISS) à compter de 2026. Une décision prise lors du Conseil de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui se tient toute cette semaine à Bruxelles. « C’est une étape cruciale sur la voie de la préservation du savoir-faire européen, garantissant la participation à long terme de l’Europe aux programmes en cours », déclare le patron de l’agence, l’Autrichien Josef Aschbacher.

crédits : (1) La French Tech ; autres : shutterstock