Les 27 et 28 novembre prochains, Tech Show Paris se tiendra à la Porte de Versailles pour offrir une immersion totale dans les technologies de pointe. EcoRéseau Business est partenaire de cet événement.

TRIBUNE. Ce rendez-vous incontournable réunit cinq salons colocalisés : Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cybersecurity Expo, Data & AI Leaders Summit, et Data Centre World. Chaque salon apporte son expertise, ses innovations et ses solutions, permettant aux participants de découvrir en un seul lieu les avancées majeures de l’industrie.

L’IA au cœur de la tech

Le théâtre principal mettra en avant l’IA, thème central de l’événement, en accueillant des sessions inspirantes avec des entreprises renommées telles que YSL Beauté, Auchan Retail, TF1, l’Assemblée nationale et Club Med. Ces sessions permettront de découvrir comment l’IA transforme les secteurs clés. Une table ronde intitulée « Innover dans le cosmos » sera animée par Warda Bailiche et Luca Del Monte de l’Agence spatiale européenne, explorant l’impact de l’IA dans le domaine spatial, de la collecte de données à leur analyse avancée. Le secteur financier sera également mis en lumière, avec des interventions d’experts comme Aldrick Zappellini de Crédit Agricole et Clémence Panet-Amaro de La Banque Postale, qui détailleront comment l’IA optimise la gestion de données et la compétitivité.

Espace Start-Up et Data Centre Nouvelle Génération

L’Espace Start-Up mettra en avant les jeunes talents qui façonnent l’avenir de la technologie, avec des acteurs comme Cloudoor, CyTailor, NuMind et Katrum. Ces entreprises émergentes présenteront des solutions disruptives pour répondre aux défis actuels de la transformation digitale. Parallèlement, le Data Centre Nouvelle Génération, développé en partenariat avec Artelia, offrira une démonstration grandeur nature d’un centre de données opérationnel. Les visiteurs pourront explorer les dernières innovations en matière de gestion d’infrastructures de centres de données, et observer des scénarios concrets de solutions avancées proposées par des entreprises leaders comme Brother, Schneider Electric et Sunbird.

Connect @ Tech Show Paris : optimisez votre networking

Afin de maximiser les opportunités de networking, les participants auront accès à la plateforme Connect @ Tech Show Paris. Cette plate-forme dédiée facilite la planification de rendez-vous en amont de l’événement et l’organisation de journées d’échanges enrichissants sur place. Un espace VIP est également prévu pour offrir aux invités un environnement propice aux rencontres exclusives, avec rafraîchissements et une réception cocktail.

Des entreprises de classe mondiale, telles que BNP Paribas, Club Med, France.TV, FDJ, Deezer, Accor, Orange, L’Oréal, Airbus, Google, Visa et Chanel, seront également présentes pour partager leur vision et leurs innovations.

