En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions cumulatives : être fondé sur un critère défini par la loi (sexe, âge, handicap…) et relever d’une situation visée par la loi (accès à un emploi, un service, un logement…). Encore aujourd’hui, la société abrite en son sein tout un tas de comportements discriminatoires. Encore aujourd’hui, on peut être pointé du doigt en fonction de notre couleur de peau, de notre origine, de notre religion, de notre handicap… Et le marché du travail ne fait pas exception ! Faudra-t-il passer par des CV anonymes ? Nous vous posons la question.