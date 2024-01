Temps de lecture estimé : 3 minutes

C’est l’événement tant attendu pour les entrepreneurs en herbe et les investisseurs chevronnés : la quatrième saison de « Qui veut être mon associé ? » a débarqué sur M6, mercredi 17 janvier 2024 à 21h10.

Cette émission unique, qui a fait ses débuts il y a quatre ans, offre aux entrepreneurs une chance de rencontrer des investisseurs de premier plan, de bénéficier de conseils avisés et de décrocher le financement nécessaire pour propulser leurs projets. Le concept novateur de l’émission fonctionne comme un véritable tremplin professionnel. Celle-ci sert de catalyseur pour les créateurs d’entreprises en quête de financement et de conseils.

« Qui veut être mon associé ? » a déjà contribué à changer la trajectoire professionnelle de centaines d’entrepreneurs et en 2023, elle a inspiré plus d’un million de Français à relever un défi audacieux : créer leur propre entreprise. L’émission devient ainsi un lieu de rencontre incontournable où les créateurs et les investisseurs potentiels se croisent, initiant une dynamique unique dans le monde des affaires.

Avant de plonger dans cette nouvelle saison, les participants doivent convaincre un panel d’investisseurs chevronnés. Ces derniers évaluent non seulement les données chiffrées des projets, mais aussi la personnalité et la vision des entrepreneurs. Face à ces exigences élevées, certains verront leurs espoirs s’effondrer, tandis que d’autres susciteront de véritables élans de sympathie. Quoi qu’il en soit, tous les participants auront la chance exceptionnelle de vivre une rencontre qui pourra peut-être bouleverser leur existence…

Des Investisseurs de haut vol au cœur de l’action

Cette saison réserve aux téléspectateurs une brochette d’investisseurs de renom, chacun apportant son expérience et son expertise à la table des négociations.

Tony Parker, icône transversale du sport en France et considéré comme le meilleur basketteur français de l’histoire, met cette année son expérience au service des entrepreneurs. Quatre ans après sa retraite sportive, il est devenu un homme d’affaires accompli, dirigeant une entreprise prospère couvrant des domaines variés.

Kelly Massol, directrice générale de « Les Secrets de Loly », une marque de soins capillaires renommée, rejoint également l’aventure. C’est une femme inspirante puisqu’en tant qu’entrepreneure, elle a bâti son empire à partir de sa cuisine avec un modeste capital de 1500 euros.

Stéphanie Delestre, forte de sa réussite récente avec sa plateforme de recrutement en ligne, QAPA, fait elle aussi partir du jury. S’étant forgé une solide réputation dans le monde des affaires, elle mène alors chaque entreprise qu’elle rejoint à la première place de son secteur.

Marc Simoncini, une autre figure importante du jury de cette saison est le créateur d’Angell, une entreprise dédiée à transformer la mobilité urbaine. Marc Simoncini, figure d’ailleurs parmi les entrepreneurs les plus appréciés de France selon Forbes en octobre 2023.

Éric Larchevêque, à la tête de Ledger, une licorne tricolore spécialisée dans la sécurisation des actifs numériques, fait également partie du jury. Il incarne d’ailleurs un modèle exemplaire d’entrepreneuriat à la française que vous pouvez davantage découvrir dans le numéro 105 d’ÉcoRéseau Business, actuellement en kiosques.

Quant à lui, Jean-Pierre Nadir, à l’initiative de « FairMoove.fr », un site de distribution de voyages écoresponsables, apporte son esprit franc et jovial à la table des investisseurs.

Enfin, Anthony Bourbon, fondateur et PDG de Blast.club et Feed, est un jeune chef d’entreprise ambitieux et engagé, passionné par le partage de connaissances et l’innovation.

Retrouvez également les portraits de Frédéric Mazella (Blablacar) ou Catherine Barba (Peps Lab), anciens jurés de l’émission.

Des audiences explosives

Le lancement de la saison 4 de « Qui veut être mon associé ? » a créé l’événement sur le petit écran. Avec une audience TV de 2 millions de téléspectateurs et une part d’audience de 10 %, atteignant même 23,5 % sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans, l’émission a réalisé le meilleur démarrage historique.

En compétition avec « Rivière perdue » sur TF1, l’émission a surpassé les attentes par rapport à l’an dernier, où le lancement avait été suivi par 1,90 million de téléspectateurs et une part d’audience de 10,1 %. Cette performance exceptionnelle souligne l’attrait continu de « Qui veut être mon associé ? » et la fascination du public pour le monde de l’entrepreneuriat. La quatrième saison promet donc d’être une aventure entrepreneuriale palpitante à ne pas manquer !

Crédits : profils LinkedIn des intéressés.