Journalistes, secrétaires de rédaction, techniciens et autres salariés de la presse se sont mobilisés le 18 juin dernier partout en France. Les professionnels du secteur ont voulu alerter sur une situation qu'ils jugent préoccupante, entre la multiplication des plans sociaux, la suppression de centaines d'emplois et le développement de l'intelligence artificielle dans les rédactions.
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