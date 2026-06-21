Journalistes, secrétaires de rédaction, techniciens et autres salariés de la presse se sont mobilisés le 18 juin dernier partout en France. Les professionnels du secteur ont voulu alerter sur une situation qu'ils jugent préoccupante, entre la multiplication des plans sociaux, la suppression de centaines d'emplois et le développement de l'intelligence artificielle dans les rédactions.

Le mot d'ordre de la mobilisation était clair : « L'information est en danger » a déclaré à l'Agence France-Presse (AFP) Julien Fleury, reporteur à Radio France et secrétaire général du SNJ, le premier syndicat de journalistes. Plusieurs centaines de salariés des médias ont manifesté à Paris pour dénoncer une dégradation continue de leurs conditions de travail et défendre une information « de qualité ». Si la journée du 18 juin a marqué les esprits, elle est surtout le symptôme d'une crise plus profonde qui secoue l'ensemble du secteur depuis plusieurs années.