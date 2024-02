Temps de lecture estimé : 1 minute

Une journée au ski représente l’équivalent de quelque 49 kg de CO 2



Un récent rapport de la Cour des comptes analyse les effets du changement climatique sur les stations de ski en évaluant dans quelle mesure celles-ci ont pu s’adapter à la transition écologique.

Le tourisme hivernal de montagne s’est fortement développé dans les années 60 et 70, avec la construction de stations qui a rendu les espaces de montagne dépendants de cette activité. Aujourd’hui, la neige se faisant rare, ces stations ont réduit le nombre de leurs pistes en ayant souvent recours au canon à neige ! Mais à l’horizon 2050, plus fragilisées, elles ne peuvent plus poursuivre une exploitation saine.

Un plan de transition nécessaire

L’enquête de la Cour des comptes alerte sur le déclin de ce modèle économique en soulignant que les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Cette planification écologique est peu opérationnelle pour le secteur touristique en montagne. Il ne suffit pas de produire de la neige artificielle pour permettre de fiabiliser l’enneigement ! 70 à 80 % de cette neige, produite en pré-saison est stockée et consolidée tout au long de l’hiver ! Son coût est élevé et elle est sans efficacité avec la hausse des températures. L’impact de la production de neige sur les ressources hydriques apparaît aussi sous-estimé.

Un plan de transition s’impose pour sauver l’économie de la montagne. Pour mieux prendre en compte le changement climatique, la Cour des comptes préconise l’élaboration de plan d’adaptation par chaque station de montagne. Les financements publics devraient être conditionnés à l’existence de ces plans. Elle recommande la création d’un mécanisme de solidarité financière entre les stations.

Un modèle à bout de souffle