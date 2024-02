Temps de lecture estimé : 2 minutes

C’est l’heure du tour d’horizon environnemental… par Ezzedine El Mestiri !

Nappes rechargées • Bonne nouvelle : Selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), l’état des nappes phréatiques est très satisfaisant, du fait d’un début de période de recharge arrosé qui poursuit avec 69 % des points d’observation en hausse. Seules les nappes du pourtour méditerranéen et de Corse ont des niveaux stables ou en baisse. Bien évidemment, l’évolution des situations dépendra essentiellement de la pluviométrie. Ce début de recharge hivernale permet d’espérer des niveaux satisfaisants en sortie d’hiver sur une grande partie du territoire.

Désastreuse pêche professionnelle • L’association de défense des océans, Bloom, vient de montrer dans une récente étude que la pêche industrielle émet plus de gaz à effet de serre (GES) et endommage les fonds marins. Donc, il est temps de sortir d’une évaluation sur le seul critère de la productivité, dont les conséquences sur la santé des espaces marins s’avèrent désastreuses. La première cause de destruction de la biodiversité marine demeure la pêche professionnelle qui ne survit que grâce à l’argent public et pourtant elle détruit l’océan et crée deux fois moins d’emplois que la pêche côtière. Il est plus que jamais urgent d’élaborer de nouveaux critères qui permettent de mesurer les impacts de la pêche sur l’océan, sur l’économie et sur les pêcheurs eux-mêmes.

Agriculture : l’urgence d’une transition • Alors que le monde agricole est en révolte, le Haut conseil pour le climat (HCC), vient de publier son dernier rapport sur l’alimentation et l’agriculture. Rappelons que le système alimentaire et la production agricole sont en première ligne des défis climatiques. Les agriculteurs sont confrontés à des sécheresses, des vagues de chaleur et des inondations qui causent des dégâts et réduisent leurs rendements. Cela est appelé à s’amplifier avec le dérèglement climatique. Selon le HCC, la structure et le fonctionnement du système alimentaire freinent l’adoption de pratiques agricoles et alimentaires bas-carbone. Le rapport recommande une revalorisation des revenus des agriculteurs pour soutenir des pratiques plus durables, la réorientation des aides, le développement de l’agroécologie et de l’agriculture « climato-intelligente » qui consiste à sélectionner des plantes et espèces résistantes à la chaleur.

Turquie : Alerte sur le plastique • Nouveau leader mondial dans le secteur du traitement du plastique usagé, la Turquie croule sous les déchets européens, vient d’avertir l’ONG Human Rights Watch. Elle met en garde contre les graves conséquences sur la santé et l’environnement. Depuis que la Chine, en 2018, et d’autres pays asiatiques ont décidé de bannir l’importation des déchets plastiques, la Turquie est devenue le premier marché pour les rebuts européens, au point d’être désormais considérée comme la nouvelle poubelle de l’Europe. L’Union européenne en a ainsi exporté près de la moitié de ses déchets plastiques ces deux dernières années. Ce processus émet des polluants atmosphériques problématiques pour les travailleurs des usines de retraitement. Il s’agit souvent de populations vulnérables comme des réfugiés, des migrants sans papiers, mais aussi des enfants, qui travaillent parfois sans équipements de protection.

crédits : shutterstock