Les entreprises pour la Cité, une association qui oeuvre depuis plus de 30 ans pour la diversité.

Les entreprises pour la Cité, association fondée en 1986, accompagne les entreprises sur trois grandes thématiques (égalité des chances, diversité et mécénat) tout en jouant un rôle de porte-parole auprès des institutions publiques.

Depuis plus de trente ans, Les entreprises pour la Cité se définit comme le réseau de référence des entreprises engagées. L’objectif principal : favoriser les transformations sociales, sources de performances partagées et d’inclusion dans les territoires, en accompagnant les entreprises par la co-construction et la mise en réseau. LEPC se penche plus particulièrement sur quatre thématiques précises : l’égalité des chances dans l’éducation, l’accès à l’emploi pour tous, la diversité dans l’entreprise, et le mécénat et les engagements citoyens. L’idée est que les membres du réseau ont la possibilité d’agir dans une logiquede co-construction, où les grands groupes et les entreprises locales s’engagent aux côtés des collectivités territoriales, des structures de l’emploi, des associations et des acteurs de l’enseignement. Le réseau est également un porte-parole actif des entreprises sur ces thématiques auprès des instances publiques. s’engagent aux côtés des collectivités territoriales, des structures de l’emploi, des associations et des acteurs de l’enseignement. Le réseau est également un porte-parole actif des entreprises sur ces thématiques auprès des instances publiques.

Accompagner vers la diversité et l’inclusion

Pour cela, l’accompagnement est le mode opératoire préféré, et se décline de trois façons différentes. Tout d’abord, LEPC propose aux membres du réseau des temps d’échange entre entreprises pour partager leurs bonnes pratiques, ainsi que des ressources thématiques – fiches pratiques, guides, vidéos, etc. – à libre disposition pour enrichir les échanges et se documenter. Au programme de l’année 2024, on retrouve, pêlemêle, des actions et événements sur les thèmes de l’identité de genre et l’orientation sexuelle, l’intergénérationnel, le sexisme en entreprise, l’intersectionnalité, muscler et repenser sa stratégie de mécénat pour plus d’impact, la place des collaborateurs dans la stratégie de mécénat… Entre autres. Ensuite, le réseau monte des actions de terrain et des programmes

pour engager les collaborateurs. Ces actions clés en main permettent aux entreprises membres de nourrir les politiques d’engagement ainsi que le mécénat de compétences proposé à leurs collaborateurs. Par exemple, le programme Innov’Avenir veut soutenir des jeunes en provenance de territoires fragiles dans leur découverte du monde professionnel et du numérique, avec des ateliers tout au long de l’année scolaire ; l’autre programme phare du réseau, LEVIER, veut encourager, accompagner et valoriser l’engagement des entreprises en faveur de l’insertion des personnes réfugiées dans l’emploi avec une part significative de femmes réfugiées, en proposant des outils, des accompagnements là encore, et des actions concrètes comme des aides pour la garde d’enfant. Enfin, en tant qu’organisme de formation, LEPC propose également des formations certifiées Qualiopi. Elles sont ouvertes aux entreprises membres mais aussi à toute entreprise intéressée par les sujets qui touchent l’emploi, la diversité, le sexisme ou encore le handicap.

S’engager au-delà

Par ailleurs, depuis vingt ans, l’association porte également la Charte de la diversité, un texte d’engagement proposé à la signature de tout employeur qui souhaite agir volontairement en faveur de la diversité et aller au-delà de ce qui est demandé par la loi. Près de 5 000 signataires ont déjà aujourd’hui adopté la Charte. Celle-ci donne un cadre à l’engagement de la structure, et donne accès à quatre webinaires par an sur les fondamentaux du sujet ainsi qu’à une newsletter bimensuelle. Tous les deux ans, LEPC élabore un bilan de la diversité, dans lequel les signataires de la Charte répondent à une enquête qui permet de faire le point et de dégager les tendances des pratiques en la matière.