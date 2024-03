Temps de lecture estimé : 2 minutes

Elon Musk libère l’IA : un geste altruiste ou une stratégie commerciale ? • Lundi, Elon Musk a annoncé que sa start-up xAI rendrait cette semaine en accès libre, le programme informatique derrière son interface d‘IA générative, nommé Grok. Ainsi, cette décision a été perçue par un grand nombre comme une nouvelle attaque visant OpenAI, la start-up que Musk a cofondée et quittée en 2018. Rappelons d’ailleurs que début mars, Elon Musk a poursuivi en justice les dirigeants d’OpenAI pour violation de leurs statuts, les accusant d’adopter une logique commerciale contraire à leur mission initiale à but non lucratif. Pour OpenAI, ces poursuites témoignent quant à elles, de la rancœur de Musk après son départ.

L’UE fait un clin d’œil à la Bosnie : bientôt membre ou simple flirt ? • Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé mardi dernier que la Commission recommanderait l’ouverture de négociations d’adhésion avec la Bosnie, saluant les « progrès impressionnants » du pays vers l’UE. Elle a cependant souligné la nécessité de progrès supplémentaires pour parvenir à répondre aux critères d’adhésion. La Bosnie est en effet candidate depuis 2016, mais il reste important de noter que les négociations ont été sur le devant de la scène suite à l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Cela a alors suscité un regain d’intérêt de l’UE pour les Balkans. Ainsi, la Commission, dans son rapport d’étape présenté mardi, recommande aux 27 États membres d’ouvrir des négociations formelles d’adhésion. Cette décision sera l’un des centres de la discussion lors du prochain sommet de l’UE les 21 et 22 mars à Bruxelles.

La Corse en quête d’autonomie : un pas qui semble dans le sens de la liberté • Dans la nuit de lundi à mardi, le gouvernement et des élus corses ont conclu un accord sur un projet d’écriture constitutionnelle, prévoyant la reconnaissance d’un statut d’autonomie pour l’île au sein de la République. Cette étape marque donc un progrès notoire dans les relations complexes entre la Corse et Paris, marquées par des revendications autonomistes voire indépendantistes par le passé. Le projet sera alors soumis à l’Assemblée territoriale corse pour un vote. Quant au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, celui-ci souligne que le texte respectait les directives présidentielles et devait se finaliser dans les six mois, conformément au délai mis en vigueur par Emmanuel Macron. Cependant, cela suscite toutefois des oppositions au sein du Sénat quant à l’étendue de cette autonomie.

Maisons du Monde : l’heure est à l’économie • Maisons du Monde a déclaré ce mardi, son intention de fermer ou transférer « 40 à 50 magasins » sur les 340 qu’elle gère en propre d’ici à 2026. En effet, l’enseigne confrontée à une baisse de 74 % de son bénéfice net en 2023 par rapport à 2022 souhaite également convertir « près de 30 % du réseau en affiliation ou franchise » d’ici à la même période. Et pour cause, les ventes de Maisons du Monde ont diminué de 9,3 % en 2023, atteignant 1,13 milliard d’euros, dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la décoration. Ainsi, pour améliorer la rentabilité de certains magasins, le groupe envisage des solutions telles que la renégociation des loyers ou bien le déménagement vers des zones commerciales. Ces mesures s’inscrivent alors dans le cadre d’une stratégie visant à réaliser 85 millions d’euros d’économies en trois ans.

Le RN s’abstient : l’art de ne rien dire sur l’Ukraine • Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), a annoncé en début de semaine que le RN s’abstiendrait sur le vote symbolique concernant la stratégie de la France en Ukraine, à l’Assemblée nationale. Il a alors justifié cette décision en soulignant que la stratégie comportait des « lignes rouges » telles que l’adhésion de l’Ukraine à l’UE et à l’Otan. Le président du RN a également critiqué le « principe de dissuasion active » dans l’accord de sécurité franco-ukrainien, appelant à la prudence et rejetant toute confrontation avec la Russie, une puissance nucléaire. Il a également qualifié d’irresponsables les déclarations d’Emmanuel Macron sur un éventuel envoi de troupes occidentales au sol.

