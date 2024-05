Vite compris le 2 mai

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Assurance : plus de fraudes détectées • Entre 2022 et 2024, l’augmentation des cas de fraudes a bondi de 181 %. Les secteurs les plus touchés sont le dentaire, l’optique/audio et l’hospitalisation. Alors, pour colmater les brèches dans lesquelles se ruent les arnaqueurs, Hélium, une société du Groupe Audeo spécialisée dans l’assurance de personnes collective, a doublé son effectif lié au contrôle interne. Résultat ? L’entreprise détecte en moyenne plus de 600 fraudes par an. Elle estime aussi que 83 % des tentatives sont repérées avant le paiement de l’assurance.

Les logements français en chantier ! • Flashs et Ymanci viennent de publier une étude sur les travaux domestiques que mènent les Français. Il en ressort que 55 % des interrogés ont entrepris au moins un chantier ces trois dernières années. Le pourcentage monte même à 64 % pour celles et ceux qui travaillent depuis chez eux. Dans le détail, les raisons principales de ces rénovations concernent en premier lieu l’amélioration du confort, mais l’économie d’énergie talonne en deuxième position. La lutte contre le réchauffement climatique est aussi une priorité pour 8 % des interrogés qui ont réalisé des travaux.

Le stress financier est contre-productif • Dans son baromètre, l’entreprise à impact, Rosaly, met en lumière l’augmentation générale du stress financier des Français. Selon leurs résultats, 67 % des salariés auraient des inquiétudes budgétaires. Parmi eux, 55 % déclarent que cette anxiété se traduit par un manque de sommeil. 38 % assurent aussi que cela a des répercussions sur leur travail.

Le baromètre des actifs • Hier, nous célébrions le travail. Aujourd’hui faisons le point sur l’employabilité. Le baromètre publié par Actual group et l’EM Normandie divise en trois groupes les actifs. Les stables, ceux qui cherchent avant tout un CDI, représentent 45,9 % de la population. Les avant-gardistes, d’anciens employés qualifiés devenus entrepreneurs, représentent 13 % des actifs. Et enfin les désengagés, ceux qui n’ont jamais connu de CDI et demeurent dans des conditions d’employabilité précaires, représentent 12 % de la classe. À travers ces stratifications, EM Normandie et Actual group espèrent apporter des « grilles de lectures nouvelles aussi bien aux recruteurs qu’aux personnes en recherche d’emploi ».

Le télétravail donne toujours des envies d’ailleurs • L’enquête de Forum Vies Mobiles réalisée avec BVA Xsight est sans équivoque. Selon les enseignements, plus d’un actif sur deux dans les grandes métropoles passe plus de la moitié de sa semaine en télétravail. Alors, forcément, ça donne des envies d’ailleurs… Toujours selon l’étude, un Francilien sur cinq envisage de quitter l’Île-de-France dans les cinq prochaines années. Ce désir est motivé par la quête d’un logement plus grand et aussi plus calme.

