Reborn, se meubler facilement et de façon responsable !

Qui ? Reborn

Quoi ? Une solution d’ameublement en ligne, qui propose des articles de seconde main avec option de livraison.

Quand on emménage dans son premier chez-soi, il est souvent compliqué de meubler son appartement sans trop se ruiner. À l’heure où les solutions écoresponsables se multiplient et où nombre de plates-formes de seconde main nous déçoivent, Reborn a été créé. Mais Reborn, c’est avant tout le pari de deux amis qui se sont connus sur les bancs de l’école.

C’est en 2022 qu’a eu lieu le lancement de Reborn, une plate-forme imaginée par Ismail Landoulsi et Adam Achir. Les deux amis qui ont emménagé chacun dans leur premier appartement, se sont confrontés à de nombreuses péripéties. « Il a fallu se meubler, et on voulait le faire de façon écoresponsable. Le problème, c’est qu’on n’a pas trouvé chaussure à notre pied », nous confie Adam à propos d’autres plates-formes auxquelles le duo a fait appel. Avant d’ajouter : « Les bas-prix et l’accessibilité n’étaient pas toujours au rendez-vous. La livraison posait souvent problème, mais le plus récurrent était le manque de transparence. »

À l’issue de ces mauvaises expériences les deux associés ont réalisé un sondage auprès de 300 personnes. Le résultat : « 90 % des répondants avaient des problèmes similaires aux nôtres sur le marché du meuble d’occasion », précise Adam. Il ajoute d’ailleurs : « Tous ces problèmes, nous les avons rassemblés au sein d’une seule et même plate-forme ».

Comment ça fonctionne ?

Reborn, c’est simple. Les utilisateurs postent gratuitement des annonces de meubles et décorations qu’ils souhaitent mettre en vente et les acheteurs règlent en ligne. Des vidéos de 40 secondes, au maximum, illustrent ces annonces. C’est un concept inédit qui a séduit puisqu’il prône la transparence des vendeurs. Reborn s’inscrit comme le parfait compromis entre l’efficacité et l’anti gaspi.

Adam Achir le rappelle, la plate-forme « s’occupe de tout ce qui est invendu et fin de série des professionnels du mobilier. Les produits sont ensuite revendus à un prix cassé. » Ces invendus ont entre 3 et 4 ans, et sont parfaitement neufs. Sans Reborn, ils étaient destinés à la déchetterie. Puisqu’ils sont issus d’anciennes collections, ils sont proposés à moins 50 %. Cependant, d’après Adam « cela reste finalement des produits d’excellente qualité ».

C’est aussi une plate-forme sécurisée. Elle permet aux utilisateurs d’être vérifiés. Par exemple : « Un utilisateur, pour retirer de l’argent de la plate-forme devra obligatoirement fournir sa pièce d’identité. Toutes les transactions sont en ligne ». Le dernier aspect, c’est la livraison. Cocolis les prend en charge. Le service permet ainsi de faire des livraisons dans toute la France, et ce, deux à trois fois moins chères que le prix des livraisons traditionnelles.

Business plan et avenir

« On ne prend pas de commission au vendeur, il est parfaitement gratuit de vendre sur la plate-forme. Lorsque l’acheteur règle un mobilier, il paie 10 % supplémentaires et 3,90 euros de frais de protection qui dépannent bien en cas de pépin ». Et pour demain ? Adam nous répond : « Après l’Île-de-France, on s’ouvre à toute la France depuis quelques semaines. Aujourd’hui, on aimerait se faire connaître un maximum parce qu’on a de bons produits, mais pas encore la notoriété qui va avec ».

L’objectif numéro un pour les deux jeunes hommes est d’augmenter le nombre de visiteurs afin de vendre tous les produits en ligne. Et cela, ils en sont conscients, passera par davantage de visibilité ! En tant que jeune start-up, Reborn est pourtant loin d’avoir dévoilé toutes ses cartes et promet une ascension notable dans le futur. On n’en attend pas moins d’une entreprise aussi utile et efficace.