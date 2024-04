Temps de lecture estimé : 2 minutes

Sciences Po presque au sommet • L’université Sciences Po devient la deuxième meilleure école mondiale en « politics ». Le classement « QS 2024 » – qui évalue 1 500 établissements internationaux – plébiscite encore l’école française après déjà six ans passés sur le podium. Elle conserve aussi sa place de meilleure université politique de l’Union européenne. Dans le détail, Sciences Po s’est notamment améliorée dans les disciplines « Social Policy and Administration » et « Law and Legal studies ».

Une majorité d’entreprises prévoient de rehausser les salaires en 2024 ! • Le leader mondial du recrutement spécialisé, Hays, publie les résultats de sa nouvelle grande étude annuelle sur les rémunérations en France. Au total, sur les 2 000 entreprises interrogées, 69 % prévoient de rehausser le salaire de leurs employés en 2024. Aussi, plus de la moitié d’entre elles pensent que proposer des projets stimulants et un bon confort de travail aux salariés reste une priorité.

La mission de The Treep • Décarboner et rendre plus sobre le voyage d’affaires. Voilà ce à quoi aspire The Treep depuis 2016. Alors, après une levée de fonds en 2023, l’entreprise a développé l’outil « Stay or go » qui permet d’arbitrer entre le présentiel et le distanciel. L’idée vise à éliminer les voyages superflus. Depuis, avec cette nouvelle corde à son arc, The Treep est désormais estampillée « entreprise à mission ». Dans les prochaines années, la société continuera d’œuvrer pour une mobilité plus durable tout en préservant les liens sociaux.

Bientôt des nouveaux Mac boostés par l’IA ? • Selon Bloomberg, Apple s’apprête « à revoir toute sa gamme de Mac avec une nouvelle famille de processeurs internes conçus pour mettre en valeur l’intelligence artificielle ». Ils pourraient arriver par échelon dès la fin de l’année 2024 sur le marché. Une aubaine alors que la vente de mac s’effondre (-34 % sur le dernier exercice d’Apple) et que l’action Apple se porte assez mal depuis le début de l’année (environ -9 %). La société de Tim Cook prouve ici qu’elle veut refaire son retard sur l’IA par rapport aux autres valeurs des 7 magnifiques comme Nvidia ou Alphabet par exemple.

L’Insee confirme le recul de l’inflation • C’est officiel, l’inflation est passée de 3 % à 2,3 % de février à mars. Sur un an, l’inflation sur les prix de l’alimentation, des services, de l’énergie et des produits manufacturés ont ralenti. La hausse des prix sous-jacente (sans l’alimentation et l’énergie) est aussi en baisse. Elle s’établit à 2,2 % sur un an. Une excellente nouvelle puisqu’il s’agit-là d’un indice clé que scrute avec intention la BCE pour définir sa stratégie monétaire.

