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Créer une entreprise est souvent perçu comme l’aboutissement d’un projet personnel ou professionnel. Pourtant, dès que les statuts sont déposés, le compte bancaire ouvert et les premières factures envoyées, le dirigeant se retrouve face à une nouvelle réalité : celle du pilotage quotidien. À ce stade, il ne s’agit plus simplement de produire ou de vendre, mais de gérer une organisation, de sécuriser sa trésorerie, d’anticiper les risques, de prendre des décisions stratégiques… Au moins tout ça.

D’après un dossier de Bpifrance sur le management stratégique, piloter une entreprise requiert une vision globale et l’usage d’outils structurés pour prendre des décisions réfléchies plutôt que subir les événements. Cette capacité à analyser l’activité et à comprendre les chiffres devient rapidement un facteur clé de survie. Le dirigeant doit passer d’une posture opérationnelle, centrée sur le quotidien, à une posture stratégique capable de penser à moyen et long terme. Cela implique également de rester connecté à la réalité du terrain, afin de détecter rapidement les opportunités comme les problèmes potentiels.

S’entourer des bons professionnels : une nécessité stratégique

Le pilotage efficace d’une entreprise repose avant tout sur un réseau de professionnels compétents. L’expert-comptable est souvent le premier partenaire indispensable. Il ne se limite plus à la tenue des comptes : il conseille le dirigeant sur la fiscalité, la trésorerie, la gestion de la paie et l’interprétation des résultats financiers.

Ce conseil n’est désormais plus un « bonus », un chef d’entreprise est en droit d’attendre de son expert-comptable : une optimisation fiscale continue et non pas un simple calcul d’impôt en fin d’année ou des alertes en amont sur les seuils critiques (TVA, statut, trésorerie).

L’avocat spécialisé en droit des affaires joue un rôle complémentaire, en sécurisant les contrats et en protégeant l’entreprise face aux litiges. Les décisions importantes, comme l’entrée d’un investisseur, la signature d’un partenariat stratégique ou la conclusion d’un contrat international, nécessitent une expertise juridique fine.

À ces acteurs s’ajoutent les banques et assureurs qui offrent un soutien financier et logistique. L’affacturage, en particulier, permet de transformer immédiatement les créances clients en liquidités, sécurisant ainsi la trésorerie et limitant les risques liés aux retards de paiement.

La trésorerie, baromètre vital de la santé de l’entreprise

La trésorerie, voilà peut-être le plus juste thermomètre pour une entreprise. Même une société rentable peut se retrouver en difficulté si ses encaissements sont trop longs ou si ses charges ne sont pas anticipées. Piloter une entreprise implique donc un suivi précis des flux financiers, des entrées comme des sorties, et une capacité à prendre des décisions rapides pour éviter les tensions. Mettre en place des tableaux de suivi, prévoir différents scénarios financiers et analyser les indicateurs de trésorerie permet d’anticiper les périodes de tension et de sécuriser la continuité de l’activité.

Les outils numériques, leviers indispensables du pilotage

Dans le monde actuel, piloter une entreprise sans outils numériques adaptés relève de l’impossible. Les logiciels de comptabilité et de facturation permettent de centraliser l’information, d’automatiser les tâches administratives et de réduire les risques d’erreur. QuickBooks, Sage ou Pennylane sont aujourd’hui des références utilisées par de nombreuses PME pour sécuriser la gestion financière. Ces outils permettent également de générer rapidement des rapports et des tableaux de bord pour suivre l’évolution de l’activité.

Les logiciels CRM (Customer Relationship Management) sont eux aussi essentiels. Ils permettent de centraliser les informations clients, de suivre les ventes et de mesurer la performance commerciale. Bien utilisés, ces outils offrent une vision globale de l’activité et permettent de réagir rapidement aux fluctuations du marché ou aux besoins des clients.

Penser à ses événements

S’entourer d’experts, c’est aussi recourir à des spécialistes de l’organisation d’événements. Que ce soit pour un séminaire de motivation, un team building destiné à resserrer les liens entre collaborateurs, ou encore un salon professionnel parce que votre activité en dépend… Gare à l’improvisation ! Connect’Events, dont le siège est situé à côté de Dijon (Bourgogne-Franche-Comté), en a fait son cheval de bataille, et ce depuis 2023.

« Notre solution gère des événements de toutes tailles grâce à une plate-forme qui facilite la collaboration entre tous les acteurs du secteur événementiel […] Nos clients qui organisent un événement nous sollicitent, par exemple, pour gérer leur billetterie en ligne, assurer le contrôle des accès, ou encore promouvoir la participation des exposants », explique Quentin Willermoz, cofondateur.

Le tout sans abonnement, mais sous forme de tarification à la carte. À ce jour Connect’Events a notamment contribué à la Foire de Dijon, au Salon de l’habitat, Vélo&Co, ou encore au Salon Bière et Gastronomie. Des rendez-vous 100 % dijonnais, même si l’entreprise espère étendre son champ d’action.

Ajuster en permanence pour assurer pérennité et croissance

Piloter une entreprise est un processus dynamique et continu. Les marchés évoluent, les objectifs changent et les imprévus sont fréquents.

Le rôle du dirigeant consiste à analyser régulièrement les écarts entre les prévisions et la réalité, à détecter les problèmes, à ajuster les priorités et à adapter la stratégie. Cette capacité d’adaptation est souvent déterminante dans la durée et dans le succès de l’entreprise. « Les sacrifices qu’un entrepreneur doit faire sont parfois importants, mais ils ne sont pas moins grands sur un petit projet que sur un grand. L’ambition nourrit l’innovation : visez grand, car au pire, ça marche ! », dixit Xavier Niel, serial entrepreneur et investisseur. Last but not least… Restez informé, lisez la presse.

JULES MONSEIGNE